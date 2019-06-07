Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İstanbul yönüne seyreden Barış Gedik kontrolündeki 17 SA 132 plakalı otomobille, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir araç Çavuşköy Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada Barış Gedik idaresindeki araç devrildi.
Yaralanan sürücü Barış ile otomobildeki Hatice ve Gökmen Gedik ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazaya karışan Almanya plakalı diğer otomobilin aranmasına devam ediliyor.
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