HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 10:55 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor.

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Ekiplerce Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Velimeşe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bir araca yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde, araç içerisinde bulunan H.İ.K., E.Y., M.U., F.Ç. ve Y.Ç. isimli şahısların üst araması ile araç içerisinden dışarı atılan satışa hazır toplam 15 fişek halinde 9 gram eroin, iki fişek halinde 4 gram bonzai ve bir fişek halinde 2 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.
Olaya ilişkin 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
28 Ekim tam gün tatil olacak mı?28 Ekim tam gün tatil olacak mı?
2020 BİLSEM sınav sonuçları açıklandı!2020 BİLSEM sınav sonuçları açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
Putin: Erdoğan, baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor
Putin: Erdoğan, baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
Bakan Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."
Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Demet Akalın'ın sözlerine tepki yağdı! "İnsan bir erkeğin gücünü istiyor"
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Skandal hareket kamerada! Şehidin evine asılan bayrağa saldırdı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
Alkışlanacak hareket! Minibüs şoförü yaşlı çift için bakın ne yaptı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Diğer Haberler
İstanbul'da koronavirüs vakaları yeniden artışa geçti! İşte nedeni....
İstanbul'da koronavirüs vakaları yeniden artışa geçti! İşte nedeni....
29 Ekim 2020 yaklaşıyor... 28 Ekim yarım gün mü tatil? Cumhuriyet Bayramı kaç gün tatil olacak? 28 Ekim tatil mi?
28 Ekim tam gün tatil olacak mı?
Rize'de korkunç olay! Genç kız, 7’nci kattan beton zemine düştü
Korkunç olay! Genç kız, 7’nci kattan beton zemine düştü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan önemli koronavirüs uyarısı: Kışın süre kısalıyor
Bilim Kurulu Üyesinden önemli koronavirüs uyarısı: Kışın süre kısalıyor
Aldatıldığını öğrenen kadın mahalleyi ayağa kaldırdı
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
AFAD duyurdu! Hepsi son 10 ayda yaşandı: İşte Türkiye'nin deprem haritası
AFAD'dan tüyler ürperten deprem haritası! 10 ayda 20 bin deprem
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.