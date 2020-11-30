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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

30.11.2020 11:55 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlileri kent genelinde uyuşturucuya geçit vermiyor.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlileri kent genelinde uyuşturucuya geçit vermiyor. Polis ekiplerince Hıdırağa (Kore) Mahallesi’nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen ve uyuşturucu madde fişeklerken suçüstü alınan A.Ç.’nin ikametinde arama yapıldı. Aramalarda fişeklenmiş halde 139 fişek uyuşturucu maddelerden bonzai (Sentetik Kannabinoid) maddesi, fişeklenmiş halde 10 fişek uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 775 TL para, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan saç tokaları, kesilmiş kağıt parçaları, eldivenler, 1 adet makas ve 1 adet defter ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak 5 kişi yakalanırken, firari durumunda bulunan bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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