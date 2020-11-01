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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 13:17 | Son Güncelleme

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 3 kişi yakalandı.Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu ve Zafer mahalleleri ile Çorlu ilçesi Hıdırağa (Kore) Mahallesi’nde operasyon düzenlendi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 3 kişi yakalandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu ve Zafer mahalleleri ile Çorlu ilçesi Hıdırağa (Kore) Mahallesi’nde operasyon düzenlendi. Operasyonda üzerinde eroin olduğu değerlendirilen toplam 21 fişek uyuşturucu madde ele geçirilen 3 şahıs gözaltına alındı.
Öte yandan, polis ekiplerinin araçlar üzerinde yaptıkları denetlemelerde de 151 araç sorgulanarak, 21 araca toplam 18 bin 548 TL idari para cezası uygulandı. Uygulamada 2 araç trafikten men edildi. Uygulamada 400 şahıs sorgulandı. Sorgulamalarda 1 aranan şahıs görevi yaptırmamak için direnme suçundan gözaltına alındı.

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