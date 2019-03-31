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Tekirdağ'da yeniden CHP'li Albayrak kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2019 23:39 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığını, mevcut belediye başkanı da olan ve yeniden CHP'den aday gösterilen Kadir Albayrak kazandı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığını, mevcut belediye başkanı da olan ve yeniden CHP'den aday gösterilen Kadir Albayrak kazandı.

KADİR ALBAYRAK KİMDİR?

18 Şubat 1949 tarihinde Tekirdağ'da doğan Kadir Albayrak, ilk, orta ve lise eğitimini Tekirdağ'da tamamladı. 1971 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Albayrak, vatani görevini tamamladıktan sonra Tekel Tekirdağ İçki Fabrikası'nda mühendis olarak görev yaptı. Mühendis olarak girdiği fabrikada sırayla laboratuvar şefi, şarap-rakı üretim amiri, işletme şefi, müdür yardımcısı olan Albayrak, 15 yıl boyunca da fabrika müdürü olarak görev yaptı. 2007 yılında emekliye ayrılan Albayrak, 2010-2012 yılları arasında CHP Tekirdağ İl Başkanlığı görevini yürüttü. 06 Aralık 2012 tarihinde 6360 Kanun Numarası ile kurulan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 08 Nisan 2014 tarihinden itibaren yürütürken, yeniden aday gösterildi.

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