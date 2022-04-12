Teknik arıza yaşayan kargo uçağı havadan geri döndü! Tekirdağ semalarında defalarca tur attı

Atatürk Havalimanı'ndan saat 18.20'de Londra Luton Havalimanı'na gitmek için kalkış yapan MNG Kargo'ya ait MB200 sefer sayılı Airbus A330-243F tipi uçağında kalkışından kısa bir süre sonra teknik bir arıza meydana geldi.

VATANDAŞLAR TEDİRGİNLİK YAŞADI

Bunun üzerine Bulgaristan hava sahasından geri dönen uçak Marmara Denizi üzerinde Tekirdağ açıklarında turlamaya başladı. Zaman zaman alçak uçuş yapan kargo uçağının yaklaşık 10 defa tur attığını gören Tekirdağlı vatandaşlar, tedirginlik yaşadı.

2 SAAT 20 DAKİKA TUR ATTIKTAN SONRA İNİŞ YAPTI

Uçağın teknik arıza sebebiyle geri döndüğü ve iniş yapmak için yakıtını bitirmesi gerektiği için tur attığı öğrenildi. Yaklaşık 2 saat 20 dakika iniş ağırlığına ulaşmak için havada tur atan uçak daha sonra İstanbul Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. (DHA-İHA)



