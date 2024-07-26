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Tüm dünya, tarihin en sıcak gününü o gün yaşadı! 'Daha önce hiç görülmemiş bir durum' Endişelendiren detay başka

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
26.07.2024 11:42
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Avrupa Birliği'nin iklim izleme kuruluşu Copernicus İklim Değişikliği Servisi, 22 Temmuz Pazartesi gününün, dünya genelinde kaydedilen en sıcak gün olduğunu açıkladı. Küresel ortalama sıcaklık 17.15 derece Celsius olarak ölçüldü ve bu, bir gün önceki rekorun önüne geçti. Haziran 2023'ten bu yana her ayın, önceki yılların aynı ayına kıyasla kendi sıcaklık rekorunu kırdığı ve bunun daha önce hiç görülmemiş bir durum olduğu belirtildi. İklim bilimcileri en çok endişelendiren şey de açıklandı.

Tüm dünya, tarihin en sıcak gününü o gün yaşadı! 'Daha önce hiç görülmemiş bir durum' Endişelendiren detay başka

Pazartesi, pazarı geçerek tarihin en sıcak günü oldu! 21 Temmuz Pazar günü, ortalama sıcaklık 17.09 derece Celsius olarak kaydedilmişti ve bu, geçen yılın en yüksek sıcaklık rekorunu küçük bir farkla geçmişti.

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TRT Haber'de yer alan habere göre; Imperial College London'dan iklim bilimci Joyce Kimutai, "Bu, iklim biliminin bize fosil yakıtları yakmaya devam edersek ne olacağını söylediği şeydi. Ve fosil yakıtları yakmayı bırakıp net sıfır emisyona ulaşana kadar sıcaklıklar artmaya devam edecek" dedi.

'TARİHTE EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR SICAKLIK DÖNEMİ'

Copernicus (C3S), uydu verilerini kullanarak küresel hava ve deniz sıcaklıklarını gerçek zamanlı olarak güncelliyor. Kuzey yarımkürede yaz zirve yaparken ve gezegen, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir sıcaklık döneminden geçerken, günlük rekorların kırılmaya devam edebileceği tahmin ediliyor.

Küresel ısınma, daha uzun, daha güçlü ve daha sık aşırı hava olaylarına neden oluyor ve bu yıl dünya genelinde büyük felaketler yaşandı. Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa'da sıcak hava dalgaları ve orman yangınları son haftalarda yıkıma yol açtı.

Ayrıca, Kuzey Kutbu'nda yangınlar çıktı ve bu bölge gezegenin diğer yerlerinden çok daha hızlı ısınıyor. Antarktika'da ise kış sıcaklıkları normalin çok üzerinde seyrediyor.

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HER AY KENDİ REKORUNU KIRMAYA DEVAM EDİYOR

Copernicus, iklim bilimcileri en çok endişelendiren şeyin günlük sıcaklık rekorlarının kırılmasından çok, daha geniş bir ısınma modeli olduğunu belirtti.

Haziran 2023'ten bu yana her ay, önceki yılların aynı ayına kıyasla kendi sıcaklık rekorunu kırdı ve bu daha önce hiç görülmemiş bir durum.

Pazar ve Pazartesi günleri yaşanan sıcaklık, Temmuz 2023 rekorunu sadece biraz geçti, ancak Ağustos 2016'da kaydedilen önceki en yüksek sıcaklık olan 16.8 dereceyi çok geride bıraktı.

Copernicus, 16.8 derece rekorunun, Temmuz 2023'ten bu yana 57 kez kırıldığını belirtti.

Bilim insanları, yaşanılan dönemin, Dünya'nın son 100 bin yıldaki en sıcak dönemi olabileceğini söylüyor. Fosil yakıtların yakılması, iklim değişikliğinin başlıca nedeni olarak gösteriliyor ve ısıyı hapseden sera gazı emisyonları, yükselen sıcaklıkları yavaşlatma çabalarına rağmen artmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava sıcaklık
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