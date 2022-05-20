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TEKNOFEST 2022 ne zaman ve nerede düzenlenecek? İşte 2022 TEKNOFEST tarihi ve etkinlik yeri

20.05.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük havacılık festivali TEKNOFEST bu yıl yine heyecan dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir etkinlik olan TEKNOFEST'in bu yıl ne zaman ve nerede gerçekleşeceği belli oldu. Peki, TEKNOFEST 2022 ne zaman? TEKNOFEST bu yıl nerede düzenlenecek, başvuru nasıl yapılır?

TEKNOFEST 2022 ne zaman ve nerede düzenlenecek? İşte 2022 TEKNOFEST tarihi ve etkinlik yeri

TEKNOFEST 2022 için geri sayım başladı. Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, bu yıl yine binlerce kişiye ev sahipliği yapacak. TEKNOFEST'in bu yıl ne zaman ve nerede düzenleneceği ise, etkinliğe katılmak isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, TEKNOFEST 2022 ne zaman? TEKNOFEST bu yıl nerede düzenlenecek, başvuru nasıl yapılır?

TEKNOFEST 2022 NE ZAMAN?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl 30 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

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TEKNOFEST 2022 NEREDE DÜZENLENECEK?

30 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında Karadeniz’de gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl Samsun'da düzenlenecek.

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