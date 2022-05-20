TEKNOFEST 2022 ne zaman ve nerede düzenlenecek? İşte 2022 TEKNOFEST tarihi ve etkinlik yeri

TEKNOFEST 2022 için geri sayım başladı. Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, bu yıl yine binlerce kişiye ev sahipliği yapacak. TEKNOFEST'in bu yıl ne zaman ve nerede düzenleneceği ise, etkinliğe katılmak isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, TEKNOFEST 2022 ne zaman? TEKNOFEST bu yıl nerede düzenlenecek, başvuru nasıl yapılır?

TEKNOFEST 2022 NE ZAMAN?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl 30 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

TEKNOFEST 2022 NEREDE DÜZENLENECEK?

30 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında Karadeniz’de gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl Samsun'da düzenlenecek.

