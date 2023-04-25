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TEKNOFEST 2023 ne zaman başlıyor ve bitiyor? TEKNOFEST nerede yapılacak?

25.04.2023 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEKNOFEST 2023 yılında da yoğun ilgi görüyor. Bu yıl 5 gün sürecek TEKNOFEST, dünyanın en büyük havacılık festivali olarak da biliniyor. TEKNOFEST, her yıl teknoloji yarışmaları ile gençlerin milli teknoloji ürünlerini üretme ve geliştirmesini amaçlıyor. Peki, TEKNOFEST 2023 ne zaman başlıyor ve bitiyor, nerede yapılacak?

TEKNOFEST 2023 ne zaman başlıyor ve bitiyor? TEKNOFEST nerede yapılacak?

TEKNOFEST 2023 için geri sayım devam ediyor. TEKNOFEST yani Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl da yoğun ilgi gören programlardan biri oldu. TEKNOFEST, teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmalarının yer aldığı bir program olarak gerçekleşecek. İşte TEKNOFEST 2023 ziyaret tarihleri ve detaylar...

TEKNOFEST NEDİR?

TEKNOFEST, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; çeşitli kategorilerde teknoloji yarışmalarının, hava araçları sergilerinin, hava gösterilerinin, teknoloji firmalarının tanıtım yaptığı fuarların, bilim söyleşilerinin, girişim zirvesinin ve birçok sosyal etkinliğin yer aldığı büyük bir organizasyondur.

TEKNOFEST teknoloji yarışmaları ile gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması amaçlanıyor.

2023 teknofest

2023 TEKNOFEST kapsamında; Türk Yıldızları, SOLOTÜRK akrobasi timleri, AKINCI, HÜRKUŞ ve ATAK Helikopteri gibi milli imkanlarla geliştirilen hava araçlarının gösterileri olacak.

TEKNOFEST 2023 KAPAĞI

TEKNOFEST 2023 NE ZAMAN YAPILACAK?

TEKNOFEST yarışmaları 10 Nisan – 01 Mayıs 2023 tarihleri arasında bu sene Kocaeli, Bursa, Ankara, Aksaray ve İstanbul'da yapılacak.

TEKNOFEST, Cumhuriyetin 100. yılında 27 Nisan - 1 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda ve 30 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında Ankara'da 11. Hava Ulaştırma Üssü'nde gerçekleştirilecek.

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