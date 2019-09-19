TEKNOFEST İstanbul'un üçüncü gün etkinlikleri sona erdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), üçüncü gün etkinliklerini yoğun katılımla tamamladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleri ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortaklığı ile Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festival, üçüncü gününde de büyük ilgi gördü. Festival alanına kurulan ana sahnede, gün boyunca performanslar ve yarışmalar gerçekleştirildi. Festival kapsamında, "IP Stratejilerinin IP Değerine Etkisi", "Uçan Araba Şehiriçi Kullanımı", "Scada Güvenliği Eğitimi", ve "Patentin Değerine Etki Eden Faktörler" konulu seminerler düzenlendi. Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi'nde uluslararası güçlü girişimler, yatırımcılar, mentorlar ve kurumsal firmalar bir araya geldi. Zirvede, yerli teknoloji girişimlerinin yanı sıra uluslararası girişimler de yer alarak, ürün ve hizmetlerini teknoloji satın alan şirketler ve yatırımcılara sunma fırsatı buldu.

Festivalde katılımcılar, serbest uçuş ve simülasyon deneyimlerini de yaşadı. - Uçuş gösterileri büyüledi SoloTürk ile Türk Yıldızları'nın TEKNOFEST İstanbul'da yaptıkları gösteri uçuşu dikkati çekti Hürkuş, Türk Hava Kuvvetleri paraşüt atlayışı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Red Bull, Rus MC 21 yolcu uçağının gösterileri ilgiyle izlendi. Rus yapımı "Su-30" uçaklarından oluşan Rus Şövalyeleri Akrobasi Takımı'nın gerçekleştirdiği gösteri uçuşu katılımcılara heyecanlı anlar yaşattı. - Yerli ve milli araçlara büyük ilgi Sergi alanında, Türkiye'nin milli ve yerli imkanlarla ürettiği hava ve kara araçlarının yanı sıra yurt dışından gelen uçaklar da katılımcılar tarafından ziyaret edildi. Sergilenen araçlar içerisinde Milli Muharip Uçağı, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, milli uçan araba Cezeri, mayına karşı korunaklı araç Kirpi, bomba imha robotları Ertuğrul ve Kaplan, çok motorlu insansız hava aracı Serçe, Altay tankı, özel operasyon aracı, su altı arama kurtarma timi aracı, taktik tekerlekli araç ve yerli tasarım sürücüsüz elektrikli araç da yer alıyor.

Ziyaretçiler ayrıca alanda Türk Hava Kuvvetlerinin A400 M uçağı, C160 askeri nakil uçağı, Türk Kara Kuvvetlerinin CH-47 ve sikorsky helikopterleriyle F4 2020 savaş uçağı, KT1 ve T38 eğitim uçaklarının yanı sıra Sahil Güvenlik CN-235 MSA uçağı ile jandarma ve polis helikopterlerini de yakından inceleme imkanı buldu. - Hem eğiten hem eğlendiren atölyeler Festivalde, çocuklar ve gençler hem eğiten hem de eğlendiren atölye çalışmalarına da katılıyor. T3 Vakfı stant alanında "Uzay Taşları Atölyesi", "Tarih Öncesi Dönemin İzleri Atölyesi", "Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi", "Desenli Kanatlar Atölyesi", "Havacılık ve Uzay Atölyesi", "Nanoteknoloji Atölyesi", "Enerji Teknolojileri Atölyesi" ile "Elektronik Programlama", "Robotik Kodlama", "Mobil Uygulama ve Programlama" etkinlikleri gerçekleştirdi. Bursa Teknik Üniversitesi standında "Kodlama Atölyesi", Roket Yarışması Etkinlik Çadırında ise "TÜBİTAK SAGE Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi" düzenlendi. Festival kapsamında, Dikey Rüzgar Tüneli, Gökbilim Planetaryum, Bilim Seferberliği Planetaryum da katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı.

- Genç mucitler yarışmalarda ter döküyor Festivalde aralarında İnsanlık Yararına Teknoloji, Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması, Yapay Zeka, İnsansız Su Altı Sistemleri, Uçan Araba Tasarımı, Mini Jet Radyal Kompresör Tasarımı, Robotik Fetih 1453, Sürü İHA Simülasyonu'nun bulunduğu birçok yarışma üçüncü günde de devam etti. Yarışmalara, 122 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise mücadeleye hak kazanan yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele ediyor. Festival kapsamında düzenlenen World Drone Cup'ta bir araya gelen dünyanın en yetenekli pilotları test uçuşlarını sürdürdü. World Drone Cup kapsamında birçok ülkeden yarışmacıyı ağırlayan festivalde, savaşan İHA gösteri uçuşları yapıldı. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğünü üstlendiği ve Drone Yarışçıları Spor Kulübü tarafından düzenlenen World Drone Cup'a, 37 ülkeden 64 pilot katılıyor. Yarışmacılar, parkuru tanımak için dörderli gruplar halinde deneme sürüşü yapıyor. Pilotlar, ilk 32'ye girebilmek için ise 3. gün de kıyasıya mücadele etti.

- AA TEKNOFEST'in "çekim merkezi" oldu Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul'da Anadolu Ajansı standı büyük ilgi gördü. AA standını ziyaret eden ve deneyimli muhabirlerin tecrübelerinden yararlanan ziyaretçiler, kamera karşısında temsili muhabirlik deneyimi yaşadı. Ziyaretçiler, AA standında Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmelerin derlendiği AA yayınlarını inceleme imkanı da buldu. - Teknoloji üreten bir topluma dönüşme hedefi TEKNOFEST İstanbul teknoloji yarışmaları destekçilerinden ASELSAN, BAYKAR, İGA, İSBAK, ROKETSAN, TAI, THY, TÜBİTAK, TÜRKSAT ile birlikte festivale AFAD, BMC, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, DHMİ, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, HAVELSAN, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Sivil Havacılık, STM, TEİ, TR Motor, Turkcell, Bilişim Vadisi, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türk Hava Kurumu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı destek veriyor.