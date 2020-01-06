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  4. Teknoloji devinin yeni ürünü fuarda görücüye çıktı

Teknoloji devinin yeni ürünü fuarda görücüye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 19:03 | Son Güncelleme

(Kurumsal Haber)-ABD’nin Las Vegas kentinde başlayan dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2020'de şirketlerin yeni teknolojileri görücüye çıktı.

Teknoloji devinin yeni ürünü fuarda görücüye çıktı

İSTANBUL-(DHA)- (Kurumsal Haber)-ABD’nin Las Vegas kentinde başlayan dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2020'de şirketlerin yeni teknolojileri görücüye çıktı.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan CES’de bu sene en yeni teknolojilerini tanıtan markalardan biri de ASUS oldu. Geçtiğimiz sene Zenbook Pro Duo modeli ile 15 inç bir ana ekranın yanında ikinci bir ekran deneyimini kullanıcılarına sunan ASUS, 14 inç boyutundaki yeni ZenBook Duo (UX481) modelini geçtiğimiz günlerde Türkiye’de satışa sunmuştu. ASUS tarafından yapılan açıklamada; dokunmatik ana ekran seçeneği sunan UX481’in, aynı zamanda entegre özellikleri genişletilen 12,6 inç boyutunda olan yardımcı bir dokunmatik ekranı ASUS ScreenPad ™ Plus ile birlikte kullanıcıların beğenisine sunduklarını duyurdu.

“DAHA UYGUN FİYATA SON KULLANICI İLE BULUŞACAK”

Şirket, Zenbook Pro duo ile ilk kez geliştirildiği belirttiği yeni teknolojinin 14” versiyonu ile birlikte daha uygun fiyatta son kullanıcı ile buluşacağını aktararak, ScreenPad Plus’ın, kullanıcıların dizüstü bilgisayarlarıyla çalışma şekillerini geliştirerek üretkenliği artıran ve iş akışlarına hızlıca adapte olabilen çok amaçlı bir inovasyon olduğunu vurguladı. Yetkililer tarafından bu inovasyon için “Birincil ekranla sorunsuz bir şekilde bütünleşen ve yerleşik ScreenXpert yazılımı ile kullanıcıların ScreenPad Plus'ın verimlilik avantajlarından kolayca yararlanmasına olanak sağlayan çok çeşitli kullanışlı uygulamaları, araçları ve yardımcı programları olan kullanıcı dostu bir yenilikçi” tanımı yapıldı.

CİHAZIN DONANIM DETAYI ŞÖYLE

“Zahmetsiz yaratıcılık için olağanüstü performans” vurgusu yapan marka, cihazın donanım detayları ile ilgili şu bilgileri paylaştı; 1 TB'a kadar PCIe 3.0 x4 SSD tarafından sağlanan ultra hızlı depolama alanı ile birlikte 16 GB'a kadar RAM ve NVIDIA GeForce MX250 GPU ile birleştirilmiş 10.Nesil Intel Core i7 işlemciye sahip. ZenBook Duo’nun, aynı zamanda üst seviye renk doğruluğu sağlayan görseller için çarpıcı PANTONE® Onaylı FHD dokunmatik bir ekrana sahip olduğu edinilen diğer bilgiler arasındaydı. Yetkililerin yaptığı açıklamanın son bölümünde ise tasarımın 1.5kg ağırlığıyla kullanıcıların mobilite beklentisini karşılayacağı belirtildi ve NanoEdge ile incelen çerçevelerin bunun en büyük mimarı olduğu aktarıldı.

(FOTOĞRAFLI)

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