Teknoloji devinin yeni ürünü fuarda görücüye çıktı

İSTANBUL-(DHA)- (Kurumsal Haber)-ABD’nin Las Vegas kentinde başlayan dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2020'de şirketlerin yeni teknolojileri görücüye çıktı.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olan CES’de bu sene en yeni teknolojilerini tanıtan markalardan biri de ASUS oldu. Geçtiğimiz sene Zenbook Pro Duo modeli ile 15 inç bir ana ekranın yanında ikinci bir ekran deneyimini kullanıcılarına sunan ASUS, 14 inç boyutundaki yeni ZenBook Duo (UX481) modelini geçtiğimiz günlerde Türkiye’de satışa sunmuştu. ASUS tarafından yapılan açıklamada; dokunmatik ana ekran seçeneği sunan UX481’in, aynı zamanda entegre özellikleri genişletilen 12,6 inç boyutunda olan yardımcı bir dokunmatik ekranı ASUS ScreenPad ™ Plus ile birlikte kullanıcıların beğenisine sunduklarını duyurdu.

“DAHA UYGUN FİYATA SON KULLANICI İLE BULUŞACAK”

Şirket, Zenbook Pro duo ile ilk kez geliştirildiği belirttiği yeni teknolojinin 14” versiyonu ile birlikte daha uygun fiyatta son kullanıcı ile buluşacağını aktararak, ScreenPad Plus’ın, kullanıcıların dizüstü bilgisayarlarıyla çalışma şekillerini geliştirerek üretkenliği artıran ve iş akışlarına hızlıca adapte olabilen çok amaçlı bir inovasyon olduğunu vurguladı. Yetkililer tarafından bu inovasyon için “Birincil ekranla sorunsuz bir şekilde bütünleşen ve yerleşik ScreenXpert yazılımı ile kullanıcıların ScreenPad Plus'ın verimlilik avantajlarından kolayca yararlanmasına olanak sağlayan çok çeşitli kullanışlı uygulamaları, araçları ve yardımcı programları olan kullanıcı dostu bir yenilikçi” tanımı yapıldı.