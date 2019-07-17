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Teknoloji devrimi ‘Blockchain’in adresi BAU

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 13:22 | Son Güncelleme

Dünyada teknoloji devrimlerinden sayılan Blockchain teknolojisi, internet ortamında yapılan her türlü işlemin güvenli bir şekilde takip edilmesini sağlıyor.

Teknoloji devrimi ‘Blockchain’in adresi BAU

Dünyada teknoloji devrimlerinden sayılan Blockchain teknolojisi, internet ortamında yapılan her türlü işlemin güvenli bir şekilde takip edilmesini sağlıyor. Sağlıktan bankacılığa, tarımdan eğitime kadar birçok alanı kapsayan teknolojinin temelleri ise Bahçeşehir Üniversitesi’nde (BAU) atılıyor.
Her yeni gün gelişen değişen teknoloji dünyasının ileriye dönük en önemli yatırımı Blockchain olarak görülmekte. Şirketler kendi sistemlerini Blockchain teknolojisine entegre etmeye başlarken, yetişmiş insan gücüne ihtiyaç da bir o kadar arttmakta. Blockchain alanında dünyayla aynı anda, aynı teknolojilerin kullanıldığı BAU BlockchainIST Merkezi (BCIST), piyasadaki uzman açığını kapatmayı hedefliyor. Merkez Türkiye’de, Blockchain alanında akademik çalışmalar yapmak isteyen öğrencilerin ve girişimcilerin tek adresi olma özelliği taşımakta.

BAU Amerikalı akademisyenleri de eğitiyor
Bahçeşehir Üniversitesi’nin yeni nesil ağ teknolojileri konusunda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Northeastern Üniversitesi’nde açtığı Blockchain Merkezi ile üniversitenin akademisyenlerine bilgi ve deneyim desteği sağlamaya başladı. BAU-NEU Blockchain Laboratuvarı’nda geliştirilecek projeler, hem Amerika hem Avrupa Birliği (AB) hem de Türkiye’deki fonlara başvurmayı sağlayacak. İş birliği sayesinde Türkiye’nin Blockchain pazarında rekabetçi gücü artıyor. Ortak projeler geliştirerek Northeastern Üniversitesi’ndeki akademisyenlere bilgi ve deneyim desteği sağlayan Bahçeşehir Üniversitesi, Blockhain teknolojileri konusunda uzmanlaşmak isteyen dünyanın dört bir yanındaki kişiyi de Türkiye’ye çekiyor.

Türkiye’nin en büyük Blokzincir projesi
BAU BlockchainIST Center, dünyanın en prestijli bilişim teknolojileri arasında gösterilen IBM’in de destekleği Türkiye’nin en kapsamlı ve en büyük Blockchain projesi olarak kabul edilen Blockchain Türkiye Platformu (BTP) içinde yer almaktadır. İlgili Bakanlık ve kamu kurumlarının desteklediği proje sayesinde Türkiye’de ithalat ve ihracat blockzincir teknolojisi ile hiç olmadığı kadar güvenli ve hızlı bir şekilde yapılacak. BlockchainIST Center, BTP ile önemli projelerin kodlamalarını ve planlamalarını ekonomiye katkısının ne şekilde olacağı gibi konularda akademik analizler yaparak uygulama sürecini yürütmektedir.

Kurumlararası iş birliği
BAU BlockchainIST Center aynı zamanda, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve İstanbul Kalkınma destekleriyle oluşturulan İstanbul Blockchain Okulu Projesine de dahil oldu. Projede İstanbul özelinde blokchain temelli teknoloji pazarının büyümesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. İstanbul özelinde gerçekleştirilecek belli başlı çalışmalarda Bahçeşehir Üniversitesi, liselerde ve üniversitelerde Blockchain konusunda temel farkındalık eğitimleri verilecek. Bunun yanı sıra proje kapsamında oluşturulacak blockchain laboratuvarında uzmanlık eğitimleri de yapılacak.
Öte yandan, üniversite adaylarını tercih döneminde de yalnız bırakmayan Bahçeşehir Üniversitesi, uluslararası düzeyde eğitim alma hakkı kazanmak isteyen herkesi 16 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında Beşiktaş Kampüsü’nde, bölümlere ilişkin kurulan stantlarda bilgilendirmeyi bekliyor.

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