Teknoloji devrimi ‘Blockchain’in adresi BAU

Dünyada teknoloji devrimlerinden sayılan Blockchain teknolojisi, internet ortamında yapılan her türlü işlemin güvenli bir şekilde takip edilmesini sağlıyor. Sağlıktan bankacılığa, tarımdan eğitime kadar birçok alanı kapsayan teknolojinin temelleri ise Bahçeşehir Üniversitesi’nde (BAU) atılıyor.

Her yeni gün gelişen değişen teknoloji dünyasının ileriye dönük en önemli yatırımı Blockchain olarak görülmekte. Şirketler kendi sistemlerini Blockchain teknolojisine entegre etmeye başlarken, yetişmiş insan gücüne ihtiyaç da bir o kadar arttmakta. Blockchain alanında dünyayla aynı anda, aynı teknolojilerin kullanıldığı BAU BlockchainIST Merkezi (BCIST), piyasadaki uzman açığını kapatmayı hedefliyor. Merkez Türkiye’de, Blockchain alanında akademik çalışmalar yapmak isteyen öğrencilerin ve girişimcilerin tek adresi olma özelliği taşımakta.

BAU Amerikalı akademisyenleri de eğitiyor

Bahçeşehir Üniversitesi’nin yeni nesil ağ teknolojileri konusunda dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Northeastern Üniversitesi’nde açtığı Blockchain Merkezi ile üniversitenin akademisyenlerine bilgi ve deneyim desteği sağlamaya başladı. BAU-NEU Blockchain Laboratuvarı’nda geliştirilecek projeler, hem Amerika hem Avrupa Birliği (AB) hem de Türkiye’deki fonlara başvurmayı sağlayacak. İş birliği sayesinde Türkiye’nin Blockchain pazarında rekabetçi gücü artıyor. Ortak projeler geliştirerek Northeastern Üniversitesi’ndeki akademisyenlere bilgi ve deneyim desteği sağlayan Bahçeşehir Üniversitesi, Blockhain teknolojileri konusunda uzmanlaşmak isteyen dünyanın dört bir yanındaki kişiyi de Türkiye’ye çekiyor.