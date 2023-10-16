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Teknoloji dünyasını hareketlendiren söylenti! "Apple, bu hafta..."

16.10.2023 11:17 | Son Güncelleme:
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Apple ile ilgili dikkat çeken bir söylenti, teknoloji dünyasını hareketlendirdi. O söylentiye göre teknoloji devi, bu hafta bir ürün duyurusu yapacak. Ancak ünlü teknoloji yazarı Mark Gurman'ın görüşü çok daha farklı...

Teknoloji dünyasını hareketlendiren söylenti! "Apple, bu hafta..."

Teknoloji dünyasını hareketlendiren o iddiaya göre Apple, bu hafta yeni iPad'leri duyuracak. Kaynaklar, tam olarak teknoloji devinin bu hafta güncellenmiş iPad Air, iPad mini ve giriş seviyesi iPad modellerini duyurmayı planladığını iddia etti. iPad Air'in M2 çip ile, iPad mini'nin ise A16 Bionic çip ile güncelleneceği öne sürüldü. Ancak Bloomberg'ten Mark Gurman'ın görüşü bu yönde değil. Gurman, yeni iPad'lerin çıkışının 'bu ay olmayacağını' söylüyor.

BU HAFTA YENİ iPAD'LER GELECEK Mİ, YOKSA GELMEYECEK Mİ?

Son bülteninde, "Şirket yeni dizüstü bilgisayarları ve iPad'leri genellikle ekim ayında, yani en yeni iPhone ve saatin piyasaya çıkmasından yaklaşık bir ay sonra piyasaya sürüyor." diyen Gurman, temmuz ayında Apple'ın bu yıl böyle bir şeyi planladığını bildirdiğini, ancak son göstergelerin bunun bu ay gerçekleşmeyeceği yönünde olduğunu söyledi.

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Gurman, yeni iPad Air, iPad mini ve giriş seviyesi iPad modellerinin daha hızlı çiplerle geliştirilmekte olduğunu, ancak "önemli herhangi bir güncellemenin yakın olduğuna" inanmadığını ifade etti.

MacBook'lara gelince, Gurman bir sonraki 14 inç MacBook Pro, 16 inç MacBook Pro, 13 inç MacBook Air ve 15 inç MacBook Air modellerinin 2024 yılının ilk yarısında piyasaya sürülmesini bekliyor.

EĞER BU İDDİA DOĞRUYSA, 2023 YILI iPAD TARİHİNDE BİR İLK OLACAK!

Geçtiğimiz ay ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo ise "yeni iPad modellerinin yıl sonundan önce duyurulmasının mümkün olmadığını" söylemişti. Eğer bu iddia doğruysa, 2023 yılı iPad'in 13 yıllık tarihinde yeni iPad duyurusu yapılmayan ilk yıl olacak.

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Apple iPad

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