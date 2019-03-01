Teknoloji kadınların korkularını azaltmaya devam ediyor

Doç Dr. Ahmet Sönmez, teknolojideki gelişmelerden en fazla istifade eden estetik ameliyatlardan birisinin de göğüs büyütme ameliyatları olduğunu, bilgisayar destekli görüntüleme yöntemleriyle hastaların üç boyutlu olarak göğüs yapılarını görüntülemenin mümkün olduğunu vurguladı. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Sönmez, teknolojinin estetik operasyonlar üzerine etkisi konusunda açıklama yaptı. Doç. Dr. Ahmet Sönmez, teknolojideki gelişmelerden en fazla istifade eden estetik ameliyatlardan birisinin de göğüs büyütme ameliyatları olduğunu, bilgisayar destekli görüntüleme yöntemleriyle hastaların üç boyutlu olarak göğüs yapılarını görüntülemenin mümkün olduğunu vurguladı. Teknolojinin gelişmesiyle, bilgisayar destekli görüntüleme yöntemleriyle artık hastaların üç boyutlu olarak göğüs yapılarını görüntülemenin mümkün olduğunu anlatan Doç. Dr. Sönmez, hastaların çamaşırlarının içine çeşitli büyüklükte deneme protezleri yerleştirerek, bir fikir vermeye çalıştıklarını veya daha önce ameliyat olmuş hastaların fotoğrafları üzerinden benzer özellik taşıyanları göstererek bir kanı oluşturulduğunu ifade etti.

"Hastalar kendilerine ait öncesi ve sonrası görsellerini daha ameliyat olmadan görebiliyorlar"

Bilgisayar destekli görüntüleme yöntemi ile ameliyat sonrası görülebildiğini, düşünülen protezleri koyup göğüs sanki büyütülmüşçesine görüntüler elde edilebildiğini, böylece hastaların kendilerine ait öncesi ve sonrası görsellerini daha ameliyat olmadan görebildiklerini belirten Doç. Dr. Ahmet Sönmez, "Kendisi için damla şeklinde bir protez mi daha iyi, yoksa yuvarlak bir protez mi daha iyi bunu anlayabiliyor. 250’li bir protezle 300’lük bir protez arasındaki farkı görüp idealindeki ölçü hakkında daha iyi bir fikir sahibi oluyor. Bu görüntüler elbette ameliyat sonucu ile ilgili kesin bir ifade değil, ama tecrübelerime dayanarak söyleyebileceğim şey bilgisayar görüntülerinin ameliyat sonrasına ait oldukça yakın bir görüntü verdiği" dedi. Ameliyat öncesi pek çok memede asimetri olduğunu, bu asimetrinin belirgin olduğu durumlarda her iki meme arası hacim farkını ölçümlemenin ve buna göre belki de iki memeye ayrı şekil ve büyüklükte protez yerleştirmenin de gerekebileceğine dikkat çeken Sönmez, "Böyle bir durumda önceden yapılan ölçümleme ile cerrahi girişimin daha az travmatik ve hızlı bir şekilde sonlanabilir. Aynı zamanda bu yöntem, hastanın ameliyat sonrası daha rahat bir dönem geçirmesine de katkı sağlar" şeklinde konuştu.