Tekrarlayan gebelik kaybı nedir, tedavisi mümkün mü?

Peki hangi durumlar ''tekrarlayan gebelik kaybı'' olarak sınıflandırılır, hangi noktada anormal kabul edilir ve ileri tetkik gerekir? İşte tüm bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuba Tarhan Gümüş, bizler için açıkladı.

HER 4-5 KADINDAN BİRİ

Gebeliğin 20. haftasından öncesinde düşükle sonuçlanma yani erken gebelik kaybı, kadınların ortalama %15-25'inin yaşamış olduğu bir durumdur ve ilerleyen yaşla birlikte bu oran da artar. Yani her 4-5 kadından biri hayatlarının bir döneminde en az bir gebelik kaybı yaşamış olacaktır.

HANGİ DURUMLARDA İLERİ TETKİK ÖNERİLMEZ?

Genellikle yalnızca o gebeliği etkileyen (en sık olarak genetik problemler) ve sonraki gebeliklerde tekrar etmeyeceği öngörülen nedenlere bağlanarak, tek erken gebelik kayıplarında ileri tetkik önerilmez. Ancak anne adayı, 2 veya daha fazla gebelik kaybı yaşadığında bu durum Tekrarlayan Gebelik Kaybı olarak adlandırılır ve olası nedenlerinin araştırılması gerekir.

Tekrarlayan Gebelik Kaybı öyküsü ile hekiminize başvurduğunuzda, öncelikle anne ve baba adayının yaşam koşulları ve değiştirilmesi gereken yoğun sigara alkol tüketimi gibi alışkanlıkları, kilo ve beslenme alışkanlıkları sorgulanır.