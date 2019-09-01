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(Tekrar)TAKSİM'DE KÖPEK SALDIRISI: 2 TURİST YARALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 09:45 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı'nda bir sokak köpeği 20 dakika arayla biri Azeri diğeri Ürdünlü iki turist kadını ısırdı.

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Taksim Meydanı'nda bir sokak köpeği 20 dakika arayla biri Azeri diğeri Ürdünlü iki turist kadını ısırdı. Kolundan ısırılan Ürdünlü kadın ciddi şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay öğle saatlerinde Taksim Meydanı'nda yaşandı. Meydanda Azeri bir kadın, beslemek istediği sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Elinden hafif yaralanan kadın korkuyla olay yerinden uzaklaştı. Bu olaydan yaklaşık 20 dakika sonra yine aynı köpek kendisini sevmek isteyen Ürdünlü turist kadına da saldırdı. Kolundan ciddi şekilde yaralanan kadının damarı parçalandı. Çığlıklar atarak kaçan kadın biraz ileride bir eczane çalışanlarından yardım istedi, koluna tampon yapılan kadın daha sonra tedavisi için Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne götürüldü. Kadının kolundan akan kanlar nedeniyle kaldırım adeta kan gölüne döndü. Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde koluna dikiş atılıp tedavisi yapılan kadın daha sonra kuduz aşısı için Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Bir kişi de köpeği beslemek için çiğ et verdi. Olaya şahit olan turizmci Vesim Kır "Bu köpek yıllardır burada bugün 20 dakika arayla iki turist kadını ısırdı. Köpeğe yemek vermek, sevmek için yaklaştılar. Bu köpeği daha önce belediye ekipleri almak istedi. Vatandaşlar tepki gösterince alamadılar. Bu köpeğin bir an önce buradan alınması gerekiyor" dedi.

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