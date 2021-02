Teksas eyaleti dondu, milyonlarca insan etkilendi!

ABD'nin Teksas eyaletindeki soğuk havalar hayatı felç etti. Enerji kaynaklarının zarar gördüğü eyalette milyonlarca insanın elektrik ve ısınma ihtiyaçları karşılanamıyor.

Şimdiye kadar 20'den fazla insan soğuk nedeniyle yaşanan kaza ve yangınlarda öldü. İnsanların yanı sıra barınma merkezlerindeki hayvanlar da öldü. Soğuktan kurtarılıp bir merkeze alınan kaplumbağaların bir kısmının ölüm tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Petrol üretimi yapılan eyalette dışarıya enerji satışı yasaklandı. Binlerce insan marketlere hücum etti, koronavirüs salgınının ilk günlerindeki boş raf manzaraları yeniden oluştu.

Teksas'da yaşananlar sosyal medyada da ses getirdi. Teksaslı bir Twitter kullanıcısının paylaştığı fotoğraf binlerce yorum aldı.

This is how cold it is at my Apartment.



As a Texan, yes, I'm certainly not built for this. I don't even care. pic.twitter.com/FMt8imglJp