Teksas eyaleti dondu, milyonlarca insan etkilendi!

Ülkede 15 Şubat’tan bu yana kar ve buzlanmanın etkisinde olan eyaletlerde şu ana kadar en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin de hala elektrik kesintisi yaşadığı belirtildi.

Şimdiye kadar 20'den fazla insan soğuk nedeniyle yaşanan kaza ve yangınlarda öldü. İnsanların yanı sıra barınma merkezlerindeki hayvanlar da öldü. Soğuktan kurtarılıp bir merkeze alınan kaplumbağaların bir kısmının ölüm tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Söz konusu ölümlere, yollardaki buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazalarının yanı sıra, elektriklerin olmaması nedeniyle vatandaşların araç içlerinde ısınmaya çalışırken karbonmonoksit zehirlenmesinin veya evlerde çıkan yangınların sebep olduğu bildirildi.

Teksas Fort Worth'da 13 çocuğun karbonmonoksit zehirlenmesinden tedavi altına alındığı kaydedildi.

ABD BAŞKANI BİDEN, TEKSAS’TA ACİL DURUM İLAN ETTİ

ABD Başkanı Joe Biden’ın, birkaç gün önce başlayan ve devam etmekte olan kış fırtınası nedeniyle Teksas eyaletinde acil durum ilan ettiği duyuruldu.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Teksas eyaletinde acil durum ilan ettiği ve 11 Şubat’ta başlayıp devam etmekte olan kış fırtınasından kaynaklı acil durum koşulları nedeniyle eyalete federal yardım emri verdiği belirtildi.

Bu kapsamda, Federal Acil Durum Yönetim Kurumu’na (FEMA), halk üzerinde acil durumun neden olduğu zorlukları hafifletme amacına sahip tüm afet yardım çalışmalarını koordine etme ve gerekli acil durum önlemleri için uygun yardımı sağlama yetkisinin verildiği ifade edildi.

FEMA’ya özellikle de acil durum etkilerini hafifletmek için gerekli kaynak ve ekipmanları kendi takdirine bağlı olarak belirleme, harekete geçirme ve sağlama yetkisi verildiği ifade edilirken; toplu bakım ve barınma için acil koruyucu önlemler ve doğrudan federal yardımın yüzde 75 federal fonla sağlanacağı belirtildi.

