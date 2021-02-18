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Teksas eyaleti dondu, milyonlarca insan etkilendi!

18.02.2021 14:42 | Son Güncelleme:
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Teksas eyaleti dondu, milyonlarca insan etkilendi!

ABD'de son birkaç gündür görülmemiş bir felaket yaşanıyor. Soğuk hava dalgasının etkisindeki Teksas eyaleti kar altında kalmanın yanı sıra dondurucu soğukta yaşanan elektrik kesintileri yüzünden zor günler geçiriyor. Eyalette yaşanan felaketin boyutu haber ajanslarının dünyaya servis ettiği fotoğraflarda açıkça görülüyor.

ABD'nin Teksas eyaletindeki soğuk havalar hayatı felç etti. Enerji kaynaklarının zarar gördüğü eyalette milyonlarca insanın elektrik ve ısınma ihtiyaçları karşılanamıyor.

Şimdiye kadar 20'den fazla insan soğuk nedeniyle yaşanan kaza ve yangınlarda öldü. İnsanların yanı sıra barınma merkezlerindeki hayvanlar da öldü. Soğuktan kurtarılıp bir merkeze alınan kaplumbağaların bir kısmının ölüm tehlikesi bulunduğu bildirildi.

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Petrol üretimi yapılan eyalette dışarıya enerji satışı yasaklandı. Binlerce insan marketlere hücum etti, koronavirüs salgınının ilk günlerindeki boş raf manzaraları yeniden oluştu.

Teksas'da yaşananlar sosyal medyada da ses getirdi. Teksaslı bir Twitter kullanıcısının paylaştığı fotoğraf binlerce yorum aldı.

KUZEY KUTBU'NDAN GELDİ

Kuzey Kutbu'ndan ABD'nin iç ve güney bölgelerine inen dondurucu soğuklar, ülkede hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Ülkede 15 Şubat’tan bu yana kar ve buzlanmanın etkisinde olan eyaletlerde şu ana kadar en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca kişinin de hala elektrik kesintisi yaşadığı belirtildi.

Söz konusu ölümlere, yollardaki buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazalarının yanı sıra, elektriklerin olmaması nedeniyle vatandaşların araç içlerinde ısınmaya çalışırken karbonmonoksit zehirlenmesinin veya evlerde çıkan yangınların sebep olduğu bildirildi.

Teksas Fort Worth'da 13 çocuğun karbonmonoksit zehirlenmesinden tedavi altına alındığı kaydedildi.

ABD BAŞKANI BİDEN, TEKSAS’TA ACİL DURUM İLAN ETTİ

ABD Başkanı Joe Biden’ın, birkaç gün önce başlayan ve devam etmekte olan kış fırtınası nedeniyle Teksas eyaletinde acil durum ilan ettiği duyuruldu.
Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Teksas eyaletinde acil durum ilan ettiği ve 11 Şubat’ta başlayıp devam etmekte olan kış fırtınasından kaynaklı acil durum koşulları nedeniyle eyalete federal yardım emri verdiği belirtildi.

Bu kapsamda, Federal Acil Durum Yönetim Kurumu’na (FEMA), halk üzerinde acil durumun neden olduğu zorlukları hafifletme amacına sahip tüm afet yardım çalışmalarını koordine etme ve gerekli acil durum önlemleri için uygun yardımı sağlama yetkisinin verildiği ifade edildi.

FEMA’ya özellikle de acil durum etkilerini hafifletmek için gerekli kaynak ve ekipmanları kendi takdirine bağlı olarak belirleme, harekete geçirme ve sağlama yetkisi verildiği ifade edilirken; toplu bakım ve barınma için acil koruyucu önlemler ve doğrudan federal yardımın yüzde 75 federal fonla sağlanacağı belirtildi.

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