Teksas: Eyalette yaşanan su ve elektrik krizinin ardından ABD Başkan Biden, acil durum ilanı için hazır olduklarını duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, dondurucu soğukların sebep olduğu elektrik kesintilerinin olumsuz etkilediği Teksas eyaletinde, yardımlara daha fazla federal fon aktarmanın önünü açacak acil durum ilanı için hazır olduklarını söyledi. Biden, yardımların önüne geçmemesi koşuluyla Teksas'ı ziyaret edeceğini de sözlerini ekledi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de Biden'ın, ekibine Teksas'ta acil durum ilanı için çalışmaları hızlandırması yönündeki talebini doğruladı. Psaki aynı zamanda Houston, Austin ve Dallas gibi Teksas'ın büyük şehirlerinden bazılarının belediye başkanlarıyla da devlet kaynaklarına erişimlerini sağlamak için temas halinde olduklarını belirtti. ABD genelinde soğuk havalar sebebiyle 60 civarında insan hayatını kaybetti. Çoğu kişi, trafik kazalarında, evlerinde ya da arabalarında karbonmonoksit zehirlenmesinden ötürü yaşamını yitirdi. Buz fırtınalarının ve kar yağışının olumsuz ettiği birkaç güney eyaletinde de su kesintilerinin yaşandığı bildirildi. Mississippi eyaletindeki Jackson şehrinde 150 bin civarında; Memphis şehri dahil olmak üzere Tennessee eyaletinde de 650 binden fazla kişi su kesintisi sorunu yaşıyor.

Güney bölgelerinde böylesi soğuk havalara alışık olmayan ve su boruları donan ABD'lilerden bazıları kar sularını kaynatıp kullanmaya başladı. Teksas'ta ne**ler yaşanıyor?** Güneybatı eyaleti Teksas'ta sıcaklık bu hafta başında -18 dereceye kadar düştü. Eyaletin enerji şebekesi de artan taleple çöktü. Bunun sonucu olarak yüzbinlerce ev ve işyerine elektrik verilemedi; hafta başında yaklaşık 3,3 milyon insan dondurucu soğuklar altında elektriksiz kaldı. Eyalette olağanüstü hal ilan edildi. Boruların donması nedeniyle de yaklaşık 13 milyon insan, temiz suya erişim sağlayamadı. Eyaletteki evler soğuk havalara uygun inşa edilmediği için ısıtma sistemlerinin çökmesiyle evlerin içindeki sıcaklıklar da dondurucu derecelere indi. Kiliseler ve işyerleri zor durumda olanlar için ısınma merkezleri haline dönüştürüldü. Eyaletin başkenti Austin'in sular idaresi müdürü, Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, patlayan borular sebebiyle 1.2 milyar litre suyun kaybedildiğini duyurdu. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), eyaletin en büyük kenti Houstan için tüketilmesi planlanan tüm suyun kullanılmadan önce kaynatılması gerektiği ikazını yaptı.