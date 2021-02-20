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Teksas: Eyalette yaşanan su ve elektrik krizinin ardından ABD Başkan Biden, acil durum ilanı için hazır olduklarını duyurdu

20.02.2021 15:22 | Son Güncelleme:
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Teksas: Eyalette yaşanan su ve elektrik krizinin ardından ABD Başkan Biden, acil durum ilanı için hazır olduklarını duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, dondurucu soğukların sebep olduğu elektrik kesintilerinin olumsuz etkilediği Teksas eyaletinde, yardımlara daha fazla federal fon aktarmanın önünü açacak acil durum ilanı için hazır olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, dondurucu soğukların sebep olduğu elektrik kesintilerinin olumsuz etkilediği Teksas eyaletinde, yardımlara daha fazla federal fon aktarmanın önünü açacak acil durum ilanı için hazır olduklarını söyledi.

Biden, yardımların önüne geçmemesi koşuluyla Teksas'ı ziyaret edeceğini de sözlerini ekledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de Biden'ın, ekibine Teksas'ta acil durum ilanı için çalışmaları hızlandırması yönündeki talebini doğruladı.

Psaki aynı zamanda Houston, Austin ve Dallas gibi Teksas'ın büyük şehirlerinden bazılarının belediye başkanlarıyla da devlet kaynaklarına erişimlerini sağlamak için temas halinde olduklarını belirtti.

ABD genelinde soğuk havalar sebebiyle 60 civarında insan hayatını kaybetti. Çoğu kişi, trafik kazalarında, evlerinde ya da arabalarında karbonmonoksit zehirlenmesinden ötürü yaşamını yitirdi.

Buz fırtınalarının ve kar yağışının olumsuz ettiği birkaç güney eyaletinde de su kesintilerinin yaşandığı bildirildi.

Mississippi eyaletindeki Jackson şehrinde 150 bin civarında; Memphis şehri dahil olmak üzere Tennessee eyaletinde de 650 binden fazla kişi su kesintisi sorunu yaşıyor.

Güney bölgelerinde böylesi soğuk havalara alışık olmayan ve su boruları donan ABD'lilerden bazıları kar sularını kaynatıp kullanmaya başladı.

Küçük çocuk

Teksas'ta ne**ler yaşanıyor?**

Güneybatı eyaleti Teksas'ta sıcaklık bu hafta başında -18 dereceye kadar düştü. Eyaletin enerji şebekesi de artan taleple çöktü.

Bunun sonucu olarak yüzbinlerce ev ve işyerine elektrik verilemedi; hafta başında yaklaşık 3,3 milyon insan dondurucu soğuklar altında elektriksiz kaldı. Eyalette olağanüstü hal ilan edildi.

Boruların donması nedeniyle de yaklaşık 13 milyon insan, temiz suya erişim sağlayamadı.

Eyaletteki evler soğuk havalara uygun inşa edilmediği için ısıtma sistemlerinin çökmesiyle evlerin içindeki sıcaklıklar da dondurucu derecelere indi.

Kiliseler ve işyerleri zor durumda olanlar için ısınma merkezleri haline dönüştürüldü.

Su alan adam

Eyaletin başkenti Austin'in sular idaresi müdürü, Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, patlayan borular sebebiyle 1.2 milyar litre suyun kaybedildiğini duyurdu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), eyaletin en büyük kenti Houstan için tüketilmesi planlanan tüm suyun kullanılmadan önce kaynatılması gerektiği ikazını yaptı.

Eyalet yetkilileri halka şişelenmiş suyun yanı sıra jenaratör dağıtımı için de çalıştıklarını söyledi.

Bira fabrikaları ve bazı yerel işletmeler de içme suyu tedariki için çalışmalara katıldı.

Yetkililer suların yeniden ne zaman sağlanabileceği konusunda net bir takvim sunamazken, su tedarikçilerinin ne kadar zarara uğradıklarını hesap dahi edemediklerini bildirdi.

Teksas'ta süper marketlerdeki su reyonlarındaki ürünlerin büyük kısmı tükendi.

Vali Greg Abbott, eyalete daha fazla tesisatçının getirildiğini söyledi.

Cuma günü itibarıyla Teksas'ın büyük bölümü için fırtına uyarıları devam ediyor. Öte yandan Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artacağını aktardı.

Eyalette yaşanan kriz sürerken, eyaletin Cumhuriyetçi Senatörü Ted Cruz, Çarşamba günü ailesiyle birlikte Meksika'ya tatile gitmesi sebebiyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

Normal şartlar altında ülkeye hafta sonu geri dönmeyi planlayan Cruz, Perşembe günü özür dileyerek ABD'ye döndü.

Klozete su döken adam

Elektrik kesintisinin küresel petrol krizine dönüşmesinden korkuluyor

Teksas'taki durumun küresel bir petrol krizine dönüşmesinden endişe ediliyor.

Bloomberg haber ajansına göre ABD'de günlük 4 milyonluk ham petrol üretimi durdu, bu da ABD'nin petrol üretiminin yüzde 40'ına denk geliyor.

ABD'de üretilen petrolün dünyaya taşınmasını sağlayan yollarla temas kesilmiş durumda.

Perşembe günü ham petrolün varil fiyatı 65 dolara çıktı; bu seviyeler Ocak ayından beri görülmüyordu.

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