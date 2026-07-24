Tekstilde dikey buhar teknolojisini sadece kıyafetlerde değil, ev tekstilinde de sonuna kadar kullanmanın 8 farklı yolu

1. Perdeleri asılıyken jilet gibi yapın.

Kuru temizlemeden gelen ya da yıkanan perdeleri ütü masasına sığdırmaya çalışmak tam bir işkence. Hiç uğraşmayın; perdelerinizi doğrudan kornişe asın. Philips PerfectCare 8000 Serisi'nin sadece 800 gramlık ultra hafif yapısı sayesinde bileğiniz hiç yorulmadan, yukarıdan aşağıya doğru buharı vererek tüm kırışıklıkları asılıyken bile anında yok edebilirsiniz.

2. Çarşafları yataktayken pürüzsüzleştirin.

Yatağa lastikli çarşafı geçirdikten sonra o can sıkıcı katlanma izleri gözünüzü mü tırmalıyor? Çarşafı yatağa serip ütüyü elinize almanız yeterli. İçindeki hareket sensörü siz hareket ettikçe ideal buharı otomatik verecek. Siz sadece yatağın üzerinde ütüyü hafifçe gezdirin.

3. Koltuk kılıflarını yerinde yenileyin.

Yıkanıp kuruyan koltuk kılıflarını geri takarken o inatçı katlanma izleriyle karşılaşmak kaçınılmaz oluyor. Kılıfları koltuğa güzelce giydirdikten sonra dikey konumda güçlü bir buhar uygulayarak tüm potlukları yerinde çözebilir, koltuklarınıza ilk günkü mağaza şıklığını kazandırabilirsiniz.

4. Kanepe ve kırlentleri kabartın.

Zamanla sönen, basılan ve kırışan kırlent kılıflarını ya da kanepe yastıklarını dik konuma getirip uzaktan güçlü ve sürekli bir buhar banyosu yaptırabilirsiniz. Kumaşın lifleri buharla gevşeyip yeniden canlanacak, yastıklarınız da o pofuduk ve dolgun görünümüne geri dönecek.

5. Kalın yatak örtülerini canlandırın.

Kapitone veya kalın kumaşlı yatak örtüleri ne masaya sığar ne de sıradan ütülerle açılır. Örtüyü yatağın üzerine serdikten sonra Philips PerfectCare 8000 Serisi buhar kazanlı ütü ile dikey hareketlerle 9 bar yüksek buhar basıncını uygulamak, kalın kumaşın en derinine kadar işleyerek tüm ezilmeleri ve kırışıklıkları zahmetsizce bitirir.

6. Yatak başlıklarındaki ezilmeleri düzeltin.

Kumaş veya kadife kaplama yatak başlıkları zamanla yaslanmaktan dolayı ezilir ve mat bir görüntü alır. Hafifliğiyle sizi hiç yormayacak olan Philips PerfectCare 8000 Serisi buhar kazanlı ütüyü dik pozisyonda tutup, kumaşa değdirmeden güçlü buhar vererek ezilen tüylerin yeniden ayağa kalkmasını ve canlı görünmesini sağlayabilirsiniz.

7. Kumaş abajurları temizleyin.



Kumaş kaplama abajurlar veya tavan lambaları zamanla tozlanır, taşınırken ya da temizlenirken ezilip büzülebilir. Ütüyü dikey pozisyonda tutup, kumaş abajurunuza değdirmeden uzaktan hafifçe buhar vererek kumaşın formunu düzeltebilirsiniz.

8. İş bitince güvenle kilitleyin ve taşıyın.



Ev tekstili ürünleriyle işiniz bittiğinde, o devasa buhar gücünü üreten cihazı kaldırmak da çok pratik olmalı. Philips PerfectCare 8000 Serisi buhar kazanlı ütünün özel güvenli taşıma kilidi sayesinde ütüyü istasyonuna kolayca kilitleyebilirsiniz. Böylece sıcak tabana temas etme riskini tamamen sıfırlayıp, cihazı ev içinde istediğiniz odaya güvenle ve rahatça taşıyabilirsiniz.