HABER

Tel Abyad Sınır Kapısı'nın açılması için çalışmalar başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 17:33 | Son Güncelleme

Kısa süre sonra hizmete girmesi hedeflenen Tel Abyad Sınır Kapısı'nın, ilk etapta insani yardım taşıyan araçların geçişi için kullanılması öngörülüyor

Türkiye'den giden ekipler, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin sınır ilçesinde bulunan Tel Abyad Sınır Kapısı'nın açılması için çalışmalara başladı.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılan Tel Abyad'da hayatın normale dönmesi için kamu hizmeti veriliyor.

Şanlıurfa Valiliği İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi nezaretinde, sınır ötesinde görev yapan kamu kuruluşları, çeşitli altyapı hizmetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'den giden ekipler, Tel Abyad Sınır Kapısı'nın açılması için de YPG/PKK tarafından bölgeye tampon amacıyla yerleştirilen molozları kaldırıyor.

Kapı etrafındaki terörün izlerini silmeye çalışan ekipler, yolun bakım ve onarım çalışmasını da yaptı.

Kısa süre sonra hizmete girmesi hedeflenen Tel Abyad Sınır Kapısı'nın, ilk etapta insani yardım taşıyan araçların geçişi için kullanılması öngörülüyor.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatıyla, Tel Abyad'da bulunan kamuya ait binaların envanter çalışmaları devam ederken, hasarlı ve kullanılamaz haldeki bina ile tesislerin onarılarak yeniden halkın hizmetine sunulması hedefleniyor.

PARTNERSalda Gölü uyarısı: Adım dahi atmayınSalda Gölü uyarısı: Adım dahi atmayın
Çanakkale'de çok sayıda bandrolsüz ürün ele geçirildiÇanakkale'de çok sayıda bandrolsüz ürün ele geçirildi
Bayramiç'te açığa alınan 2 öğretmen göreve dönecekBayramiç'te açığa alınan 2 öğretmen göreve dönecek
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Tel Abyad Sınır Kapısı

En Çok Okunan Haberler

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meksika'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AP Başkanı Sassoli'ye yanıt

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AP Başkanı Sassoli'ye yanıt

Sanık el hareketi yapınca eşi korkudan bayıldı

Sanık el hareketi yapınca eşi korkudan bayıldı

Grup Yorum üyesi Helin Bölek ve Bahar Kurt'a tahliye!

Grup Yorum üyelerine tahliye!

Başörtülü öğretmene saldıran kadın yakalandı

Başörtülü öğretmene dehşeti yaşatmıştı! Yakalandı

Afrin'de şehitlerin cenazesini kaçıran PKK'lı terörist Duzyer Kurdi yakalandı

Şehitlerin cenazesini kaçırmıştı! Yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.