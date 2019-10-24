HABER

Tel Abyad’da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 11:09 | Son Güncelleme

Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.Tel Abyad’da bomba yüklü araç patladı.

Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.
Tel Abyad’da bomba yüklü araç patladı. Sabah saatlerinde şehir merkezi yakınlarında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Patlama, işlek bir cadde üzerinde yeni açılan bir fırının yakınlarında meydana geldi. Fırında maddi hasar tespit edildi. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Yerel kaynaklar patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

PARTNER Sevgilisinin gizli telefonunu buldu, skandal gerçek ortaya çıktı! İğrenç Sevgilisinin gizli telefonunu buldu, skandal gerçek ortaya çıktı! İğrenç
Bursa’da inanılmaz kaza kameradaBursa’da inanılmaz kaza kamerada
Kütüphaneden çıkan liseli kamyonet çarpmasıyla yaralandıKütüphaneden çıkan liseli kamyonet çarpmasıyla yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Derik’te kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplere taşlı saldırı

Derik’te kaçak elektrik kontrolü yapan ekiplere taşlı saldırı

Bursa'da gece kulübü sahibine silahlı saldırı

Bursa'da gece kulübü sahibine silahlı saldırı

Resulayn, terörden tamamen temizlendi

Tamamen temizlendi!

4 arkadaşını yakarak öldüren zanlı hakkında istenen ceza belli oldu

Arkadaşlarını yakarak öldürmüştü! Flaş gelişme

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Oğlunun bıçakladığı baba, 'sonuçta evlattır' dedi, şikayetçi olmadı

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.