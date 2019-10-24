Tel Abyad’da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı

Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

Tel Abyad’da bomba yüklü araç patladı. Sabah saatlerinde şehir merkezi yakınlarında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Patlama, işlek bir cadde üzerinde yeni açılan bir fırının yakınlarında meydana geldi. Fırında maddi hasar tespit edildi. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yerel kaynaklar patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

