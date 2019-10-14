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Tel Abyad’da yaşam normale dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 19:25 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda, dün PKK/PYD- YPG'den arındırılan Tel Abyad’da yaşam normale dönmeye başladı.

Tel Abyad’da yaşam normale dönüyor

Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda, dün PKK/PYD- YPG'den arındırılan Tel Abyad’da yaşam normale dönmeye başladı. Bölge halkı sokaklarda rahat şekilde dolaşmaya başlarken, sivillere ait yerleşim yerlerinin zarar görmediği belirlendi.
Fırat’ın doğusunu PKK/PYD- YPG'den arındırılması için TSK ve Suriye Milli Ordusu askerlerince yürütülen Barış Pınarı Harekatı’nın 5’inci günü olan dün, Tel Abyad kontrol altına alındı. Bugün sabah saatlerinden itibaren Tel Abyad’da hayatın normale dönmeye başladığı görüldü. Bölge halkının aileleriyle sokakta rahatça dolaştığı, çocukların bisikletlerine binip, oyunlar oynadığı görüldü. Ayrıca, terör örgütünün bulunduğu yerler dışındaki halkın yerleşim yerlerinin zarar görmediği de belirlendi.
Öte yandan, PKK/PYD- YPG’nin bölgede, meskun mahal çatışmasına hazırlık yaptığı, karargah olarak kullandığı binaların önüne kum torbalarıyla siper oluşturulduğu görüldü.
ABD’nin üs olarak kullandığı Tel Abyad’da, uydu haberleşmesi için verici de bulunması dikkat çekti.

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Tel Abyad’da yaşam normale dönüyorTel Abyad’da yaşam normale dönüyorTel Abyad’da yaşam normale dönüyorTel Abyad’da yaşam normale dönüyor

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