Telabyad’da bomba yüklü araç patladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye’nin Telabyad kentinin merkezinde bulunan pazar yerinde bomba yüklü bir araç patladı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Patlama sonucu çok sayıda can kaybı olduğu kaydedilirken, ölü ve yaralı sayısı ise henüz bilinmiyor.

