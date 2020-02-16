Telabyad’da bomba yüklü araç patladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye\u2019nin Telabyad kentinin merkezinde bulunan pazar yerinde bomba y\u00fckl\u00fc bir ara\u00e7 patlad\u0131. \n\u00c7OK SAYIDA \u00d6L\u00dc VE YARALI VAR\nPatlama sonucu \u00e7ok say\u0131da can kayb\u0131 oldu\u011fu kaydedilirken, \u00f6l\u00fc ve yaral\u0131 say\u0131s\u0131 ise hen\u00fcz bilinmiyor. window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({mode: "thumbnails-g", container: "taboola-below-article-thumbnails-32", placement: "Below Article Thumbnails 2", target_type: "mix"}); G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNEREngin Altan D\u00fczyatan'dan dikkat \u00e7eken karar! Bir \u00fclkede daha korkulan oldu!Bademcik iltihab\u0131 savunmay\u0131 bozuyor
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