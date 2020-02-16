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  4. Telabyad’da bomba yüklü araç patladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Telabyad’da bomba yüklü araç patladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

DÜNYA HABERLERİ  | 16.02.2020 20:44 | Son Güncelleme

Suriye’nin Telabyad kentinde bomba yüklü bir araç patladı. Çok sayıda ölü ve yaralı var.

Telabyad’da bomba yüklü araç patladı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye’nin Telabyad kentinin merkezinde bulunan pazar yerinde bomba yüklü bir araç patladı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Patlama sonucu çok sayıda can kaybı olduğu kaydedilirken, ölü ve yaralı sayısı ise henüz bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Telabyad bomba yüklü araç

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