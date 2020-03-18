Telafi çalışma süresi nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan Çankaya Köşkü'ünde düzenlenen koronavirüs toplantısının ardından koronavirüse karşı alınacak tedbirleri açıkladı. Erdoğan, telafi çalışma süresinin 2 aydan 4 aya çıkarılacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar telafi çalışma süresinin ne olduğunu araştırıyor? Peki telafi çalışma süresi nedir? Telafi çalışma süresi kaç saat? İşte detaylar... TELAFİ ÇALIŞMA SÜRESİ NEDİR? Telafi çalışması, 4857 sayılı Kanun’un 64. Maddesinde düzenlenmiş olup; zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine 4857 sayılı İş Kanunu, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile öngörülen yasal izinleri dışında izin verilmesi hallerinde işçinin çalışmadığı bu sürelerin telafisi için işçiye yaptırılacak çalışma türüdür. Telafi çalışması yaptıracak işveren; bu çalışmanın 4857 sayılı İş Kanununun 64. maddesinde sayılan nedenlerden hangisine dayandığını açık olarak belirtmek, hangi tarihte çalışmaya başlanacağını, ilgili işçilere bildirmek zorundadır.

İşveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Aksi halde, işveren bu hakkını kaybetmiş olacaktır. İki aylık süre, çalışılmayan sürenin bitimi tarihinden itibaren başlar. Ayrıca, bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz. Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde 3 saatten fazla olamaz. Günlük en çok çalışma süresi ise 4857 sayılı Kanun’un 63. Maddesinde düzenlenmiş olup 11 saattir. Belirtmek gerekir ki tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz. Yine, taraflarca aksi kararlaştırılmadığı sürece, telafi çalışmasında zamlı ücret söz konusu değildir. KORONAVİRÜSE KARŞI EKONOMİ TEDBİRLERİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Korona Virüs tedbirlerini açıkladı.

Toplantı sonrasında "Ekonomik İstikrar Kalkanı" adı verilen bir paket açıklandı. KOVİD-19 salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir kaynak seti devreye alındı. 21 maddeden oluşan bir tedbir paketi açıklandı. Bu çerçevede devreye sokulacak tedbirler şu şekilde:

1- Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primleri Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6’şar ay ertelendi. 2- Konaklama vergisi Kasım ayına kadar uygulanmayacak. 3- Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelendi. 4- İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı yüzde 18’den yüzde 1’e indirildi. 5- KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacak. 6- İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecek. 7- Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi borçları, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.

8- Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere verilecek. 9- Vatandaşlar için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınması teşvik edilecek. 10- 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktar yüzde 80’den yüzde 90’a çıkartılacak, asgari peşinat yüzde 10’a düşürülecek. 11- Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülmesi sağlanacak. 12- Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren muhtasar beyannamelerin süreleri 3 ay ertelenecek. 13- Asgari ücret desteği devam edecek. 14- Mevzuattaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesi temin edilecek. 15- Kısa Çalışma Ödeneğini devreye alacak, bundan faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştırılacak ve hızlandırılacağız. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verirken, işverenlerin de maliyetini azaltmış olacağız.