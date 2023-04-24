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Telafi eğitim programı nedir, ne zaman başlayacak? Bakan Özer’den depremzedeler için telafi programı açıklaması

24.04.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şubat ayında meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm Türkiye'de okullar bir süre tatil olmuştu. Deprem bölgesinde ise tatil süresi biraz daha uzatılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den telafi eğitimi açıklaması geldi. Peki, telafi eğitimi ne zaman başlayacak?

Telafi eğitim programı nedir, ne zaman başlayacak? Bakan Özer’den depremzedeler için telafi programı açıklaması

Telafi eğitimi ile ilgili son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapıldı. Bakan Özer açıklamasında 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremden etkilenen illerde telafi eğitimi yapılacağı duyuruldu. Depremden etkilenen iller arasında Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya da bulunuyor.

AĞUSTOS AYINDA BAŞLAYACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada “10 ildeki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı yapacağız.” dedi.

TELAFİ EĞİTİMİ NEDİR?

Telafi eğitimi, öğrencilerin anlayamadığı, öğrenme açısından eksik kalan konuların üzerinden geçileceği hızlandırılmış bir kurs eğitimidir.


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Telafi eğitimi

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