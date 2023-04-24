Telafi eğitim programı nedir, ne zaman başlayacak? Bakan Özer’den depremzedeler için telafi programı açıklaması

Telafi eğitimi ile ilgili son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapıldı. Bakan Özer açıklamasında 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremden etkilenen illerde telafi eğitimi yapılacağı duyuruldu. Depremden etkilenen iller arasında Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya da bulunuyor.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada “10 ildeki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı yapacağız.” dedi.
Telafi eğitimi, öğrencilerin anlayamadığı, öğrenme açısından eksik kalan konuların üzerinden geçileceği hızlandırılmış bir kurs eğitimidir.