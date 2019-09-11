Telef olmuş iki yeşil deniz kaplumbağası sahile vurdu

Kadir ÖZEN/KUŞADASI (Aydın), DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, birbirine yakın zamanlarda 2 ayrı yeşil deniz kaplumbağası, sahile ölü halde vurdu. Kaplumbağalar üzerinde gerçekleştirilen kontrollerde, herhangi bir yara izine rastlanmadı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ekipleri, Kuşadası'nda birbirine yakın plajlara peşi sıra 2 ayrı yeşil deniz kaplumbağasının vurduğunu öğrendi. Bölgeye giden ekipler, Chelonia mydas türü olduğunu belirlediği deniz kaplumbağalarının telef olduklarını belirledi. Kaplumbağalar üzerinde yapılan kontrollerde, herhangi bir yara izine rastlanmadığı belirtildi. Yetkililer durum karşısında şaşkınlık yaşadı. Bölgedeki vatandaşlarla görüşüldüğü, çevredeki sitelerin sakinlerinin gece denizde birçok balıkçı teknesinin olduğunu söylendikleri ifade edildi. Balık avı sezonunun başlaması nedeniyle Kuşadası Körfezi'ne gelen trol teknelerinin ağları yüzünden kaplumbağaların ölebileceği düşünülüyor. Telef olan kaplumbağalara, muayene yapılması bekleniyor.

EKODOST Başkanı Bahattin Sürücü, "Dünyada bulunan 7 deniz kaplumbağasının 2 türü, ülkemiz kıyılarında kumsala çıkarak yumurta bırakmakta. Bunlardan biri caretta caretta (İribaş deniz kaplumbağası), diğeri ise Chelonia mydas'tır (Yeşil Kaplumbağa). Otçul olan yeşil kaplumbağalar, yumurta bırakmak için genellikle Hatay, Mersin ve Adana sahillerini seçerken, beslenmek için deniz erişteleri veya çayırları açısından zengin Ege kıyılarına da gelmekte. Bölgemizde Doğa Koruma ve Milli Parklar, yerel yönetimler, turistik işletmeler, su sporları, dalış merkezleri, balıkçılarla kurulan iletişim ağı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kumsallara taktığı tabelaları okuyan duyarlı vatandaşlar sayesinde ölü ve yaralı deniz kaplumbağalarına hemen müdahale edilmekte" dedi.