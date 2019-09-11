HABER

Telef olmuş iki yeşil deniz kaplumbağası sahile vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 17:58 | Son Güncelleme

Kadir ÖZEN/KUŞADASI (Aydın), DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, birbirine yakın zamanlarda 2 ayrı yeşil deniz kaplumbağası, sahile ölü halde vurdu.

Telef olmuş iki yeşil deniz kaplumbağası sahile vurdu

Kadir ÖZEN/KUŞADASI (Aydın), DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, birbirine yakın zamanlarda 2 ayrı yeşil deniz kaplumbağası, sahile ölü halde vurdu. Kaplumbağalar üzerinde gerçekleştirilen kontrollerde, herhangi bir yara izine rastlanmadı.
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ekipleri, Kuşadası'nda birbirine yakın plajlara peşi sıra 2 ayrı yeşil deniz kaplumbağasının vurduğunu öğrendi. Bölgeye giden ekipler, Chelonia mydas türü olduğunu belirlediği deniz kaplumbağalarının telef olduklarını belirledi. Kaplumbağalar üzerinde yapılan kontrollerde, herhangi bir yara izine rastlanmadığı belirtildi. Yetkililer durum karşısında şaşkınlık yaşadı. Bölgedeki vatandaşlarla görüşüldüğü, çevredeki sitelerin sakinlerinin gece denizde birçok balıkçı teknesinin olduğunu söylendikleri ifade edildi. Balık avı sezonunun başlaması nedeniyle Kuşadası Körfezi'ne gelen trol teknelerinin ağları yüzünden kaplumbağaların ölebileceği düşünülüyor. Telef olan kaplumbağalara, muayene yapılması bekleniyor.
EKODOST Başkanı Bahattin Sürücü, "Dünyada bulunan 7 deniz kaplumbağasının 2 türü, ülkemiz kıyılarında kumsala çıkarak yumurta bırakmakta. Bunlardan biri caretta caretta (İribaş deniz kaplumbağası), diğeri ise Chelonia mydas'tır (Yeşil Kaplumbağa). Otçul olan yeşil kaplumbağalar, yumurta bırakmak için genellikle Hatay, Mersin ve Adana sahillerini seçerken, beslenmek için deniz erişteleri veya çayırları açısından zengin Ege kıyılarına da gelmekte. Bölgemizde Doğa Koruma ve Milli Parklar, yerel yönetimler, turistik işletmeler, su sporları, dalış merkezleri, balıkçılarla kurulan iletişim ağı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kumsallara taktığı tabelaları okuyan duyarlı vatandaşlar sayesinde ölü ve yaralı deniz kaplumbağalarına hemen müdahale edilmekte" dedi.

FOTOĞRAFLI

Telef olmuş iki yeşil deniz kaplumbağası sahile vurduTelef olmuş iki yeşil deniz kaplumbağası sahile vurduTelef olmuş iki yeşil deniz kaplumbağası sahile vurduTelef olmuş iki yeşil deniz kaplumbağası sahile vurdu

PARTNERBu şehirleri bir de Eylül ayında görünBu şehirleri bir de Eylül ayında görün
Üsküdar'da kayalıklardan denize düşen kişiyi vatandaşlar kurtardıÜsküdar'da kayalıklardan denize düşen kişiyi vatandaşlar kurtardı
Halk otobüsünde bayılan kadını şoför hastaneye götürdüHalk otobüsünde bayılan kadını şoför hastaneye götürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

İsyan etti! 'Milletin yanında karısı kızı varken...'

İsyan etti! 'Milletin yanında karısı kızı varken...'

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hapis cezası alan Arda Turan'dan olay açıklama

Hapis cezası alan Arda Turan'dan olay açıklama

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uğur Dündar'a Binali Yıldırım'a hakaretten ceza!

Uğur Dündar'a Binali Yıldırım'a hakaretten ceza!

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Batı Şeria tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

Şule Çet davasında yeni gelişme! Olay yeri keşif raporu tamamladı

Şule Çet davasında olay yeri keşif raporu tamamladı

ABD'li komutanlar Korgeneral Stephen Twitty ve Thomas Bergeson Şanlıurfa'ya geldi

ABD'li komutanlar Şanlıurfa'da

Son dakika: Anayasa Mahkemesi 'Wikipedia yasağını' genel kurula sevk etti

Wikipedia yasağında yeni gelişme!

Diyarbakır'da oturma eylemi yaparken babasının ölüm haberiyle yıkıldı

Oturma eylemi yaparken aldığı haberle yıkıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.