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Telefon bağımlıları için 'üçüncü göz' geliştirildi!

07.06.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Koreli tasarımcı Paeng Min-wook, üçüncü bir göz tasarladı. Tasarımcı böylece telefon ekranından gözünü ayıramayanların bir duvara veya başka bir engele çarpmalarını önlemek için ilginç bir çözüm buldu.

Telefon bağımlıları için 'üçüncü göz' geliştirildi!

28 yaşındaki Paeng Min-wook, telefon bağımlılarının hareket halindeyken yaralanmadan ilerleyebilmeleri için "Üçüncü Göz" adını verdiği robotik bir göz küresi geliştirdi. Robotik göz küresi, kişinin alnına bağlanıyor ve dikkatini telefonundan ayıramayan kişiyi hareket halindeyken korumayı amaçlıyor.

"ÜÇÜNCÜ GÖZ" YAKLAŞINCA SESLE UYARIYOR

Cihaz, kullanıcının bir akıllı telefona bakmak için başını indirdiğini algılıyor ve yarı saydam göz kapağını açıyor. Kullanıcı bir engelin 1-2 metre yakınına geldiğinde ise tabiri caizse alarm durumuna geçiliyor ve cihaz yaklaşan tehlikeye karşı kullanıcıyı uyarmak için ses çıkartıyor.

"GELECEKTE İHTİYAÇ DUYACAĞIZ"

Royal College of Art ve Imperial College'da yüksek lisans yapan tasarımcı Paeng, Reuters'a verdiği demeçte ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu, gelecekteki üç gözlü insanlığın görünüşüdür. Gözlerimizi akıllı telefonlardan alamadığımız için gelecekte ekstra göze ihtiyaç duyacağız"

Peki Paeng'in buluşu "Üçüncü Göz" adının hakkını verebilmek için neler kullanıyor? Aktarılanlara göre cihaz, kullanıcının boynunun eğik açısını ölçmek için bir jiroskop sensörü ve herhangi bir engel arasındaki mesafeyi hesaplamak için bir ultrasonik sensör kullanıyor.

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Paeng, Üçüncü Göz'ün nereye gittiklerine dikkat etmeyen akıllı telefon bağımlıları için bir çözüm değil, bir uyarı olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Benim kıza lazım şimdi ihtiyaç n geleceği?Ödüm kopuyor bir şey olacak diye.

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