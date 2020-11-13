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Telefon bağımlılığı yüzünden parmağı 'çöktü!'

13.11.2020 11:54 | Son Güncelleme:
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Telefon bağımlılığı yüzünden parmağı 'çöktü!'

Sosyal medya kullanıcıları, telefonlarına olan bağımlılıklarının ellerine zarar verdiğini, küçük parmaklarında bir 'göçme' oluşturduğunu söylüyor. Uzmanlarsa bununla nasıl mücadele edileceğini anlatıyor.

Telefonlarımız elimizden düşmüyor, tüm işlerimizin hemen hemen hepsini akıllı telefonlarımız aracılığıyla yapabiliyoruz. Bu yüzden birçok insanın ekranlarına yapışması şaşırtıcı değil.

Hal böyle olunca, son zamanlarda bazı sosyal medya kullanıcıları, telefonlarını tutma şeklinin bir deformasyona neden olduğunu iddia etti.

'Smartphone pinky' olarak adlandırılan insanlar, telefonlarını tutuşlarından dolayı küçük parmaklarında bir çökme veya bükülme olduğunu sosyal medya hesaplarından gösteriyor.

Kullanıcılardan biri TikTok hesabında, 'gerçek bir #iphone yaralanmam var. Parmağım büküldü ve düzeltilmeyecek. Telefonumu tutma şeklimi değiştirmem gerekiyor' şeklinde bir yazı paylaşarak parmağının aldığı şekli gösterdi.

@cllopez2000

Kinda hard to see on camera, does anyone else have this? #foryou #fyp #smartphonepinkie #like #share

♬ Smart Phone Pinky - cllopez2000

Video viral hale geldi ve birçok insan da yalnız olmadıklarını söyleyerek serçe parmaklarının bu halde olduğunu belirtti.

PEKİ AKILLI TELEFONLAR BÖYLE BİR ŞEYE NEDEN OLABİLİR Mİ?

Dr. Pareena Patel, 'akıllı telefonların serçe parmaklarımıza özel olarak zarar verebileceğini gösteren klinik bir kanıt henüz bulunmamakla birlikte, aşırı telefon kullanımının kas fonksiyonumuzu etkileyebileceğine inanmak için nedenler var. Özellikle başparmak ve bilek bölgesinde eklemlerimize zarar verir. Örneğin,aşırı kullanıma bağlı yaralanmalar kasları ve sinirleri etkiler. Bu nedenle, serçe parmaktan ziyade, düzenli olarak akıllı telefonlarını kullanmak kas ve sinirlere zarar verebilir' diyor.

Bazı araştırmalar, ayrıca akıllı telefonun aşırı kullanımının baş parmakta ağrıya neden olabileceğini ve hatta el işlevini azaltabileceğini buldu.

ELDEKİ AĞRIYI AZALTMANIN YOLLARI

Pareena, elinizdeki ağrıyı hafifletmek ve telefonunuzun ağrı veya yaralanmalara neden olma riskini azaltmak için bazı yollar önerdi.

El Egzersizleri

Uzman şu tavsiyede bulunuyor: Parmaklarınızda sorun yaşıyorsanız, kaslarınızı esnetmek ve eklem ağrısını hafifletmek için yapabileceğiniz bazı hafif egzersizler vardır. Bu egzersizlerden biri parmak kıvırmayı içerir. Bu egzersiz için elinizi bir yumruk şeklinde sıkmanız, ardından parmaklarınızı nazikçe serbest bırakmanız ve uzatmanız gerekir. Günde beş defa yapabilirsiniz.'

Alexander Tekniği

Şöyle devam ediyor: 'Alexander Tekniği olarak bilinen kas-iskelet sistemi sorunlarını iyileştirmeye yardımcı olacak bir teknik var. Bu genellikle postüral problemler için kullanılırken, bazı prensipler, telefon kullanımı dahil hareketlerinizin tüm vücut kısımlarınızı nasıl etkilediğini anlamanıza yardımcı olarak el, parmak ağrılarında size yardımcı olabilir.'

Kapatın

Pareena şöyle açıklıyor: 'Bu en bariz olanı. Akıllı telefonunuzu kullanırken detoks yapmak ellerinizin yaşadığı ağrıları azaltmaya yardımcı olabilir. Akıllı telefonunuzu bir süre kullanmamayı deneyin. 1 saat telefon kullanmamayı deneyin.'


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