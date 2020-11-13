Telefon bağımlılığı yüzünden parmağı 'çöktü!'

Telefonlarımız elimizden düşmüyor, tüm işlerimizin hemen hemen hepsini akıllı telefonlarımız aracılığıyla yapabiliyoruz. Bu yüzden birçok insanın ekranlarına yapışması şaşırtıcı değil.

Hal böyle olunca, son zamanlarda bazı sosyal medya kullanıcıları, telefonlarını tutma şeklinin bir deformasyona neden olduğunu iddia etti.

'Smartphone pinky' olarak adlandırılan insanlar, telefonlarını tutuşlarından dolayı küçük parmaklarında bir çökme veya bükülme olduğunu sosyal medya hesaplarından gösteriyor.

Kullanıcılardan biri TikTok hesabında, 'gerçek bir #iphone yaralanmam var. Parmağım büküldü ve düzeltilmeyecek. Telefonumu tutma şeklimi değiştirmem gerekiyor' şeklinde bir yazı paylaşarak parmağının aldığı şekli gösterdi.

Video viral hale geldi ve birçok insan da yalnız olmadıklarını söyleyerek serçe parmaklarının bu halde olduğunu belirtti.

PEKİ AKILLI TELEFONLAR BÖYLE BİR ŞEYE NEDEN OLABİLİR Mİ?

Dr. Pareena Patel, 'akıllı telefonların serçe parmaklarımıza özel olarak zarar verebileceğini gösteren klinik bir kanıt henüz bulunmamakla birlikte, aşırı telefon kullanımının kas fonksiyonumuzu etkileyebileceğine inanmak için nedenler var. Özellikle başparmak ve bilek bölgesinde eklemlerimize zarar verir. Örneğin,aşırı kullanıma bağlı yaralanmalar kasları ve sinirleri etkiler. Bu nedenle, serçe parmaktan ziyade, düzenli olarak akıllı telefonlarını kullanmak kas ve sinirlere zarar verebilir' diyor.