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Telefon direğinde vaşak şaşkınlığı! Bakın nasıl çağırdı

17.02.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta köpeklerden korkarak telefon direğine tırmanan vaşağı cep telefonu ile kayda alan şahıs, vahşi hayvanı "Gel pisi pisi" diyerek çağırdı.

Bir zamanlar doğada nadir görülen ve neslinin tükenmekte olduğu düşünülen vaşaklarla şu günlerde Sivas’ta sıklıkla karşılaşmak mümkün. Yırtıcı türler arasında yer alan ve kendini gizleme özelliği ile bilinen bu tür, artık çekinmeden yerleşim yerlerine kadar giriyor.

"GEL PİSİ PİSİ"

Sivas’ın Hafik ilçesi Tuzhisar köyünde görüntülenen vaşağın başına gelen ile kedileri anımsattı. Köpeklerden korkan vaşak bir telefon direğine tırmanarak beklemeye başladı. Vaşağı fark edenler köpekleri uzaklaştırıp direkten indirebilmek için “gel pisi pisi” şeklinde seslendi.

KÖPEKLERİ UZAKLAŞTIRINCA İNDİ

Yasin Durna, o anları şu sözlerle anlattı: “Geçtiğimiz günlerde arazide gezerken direğin üzerinde bir başak gördük. Köpeklerden korkup oraya çıkmıştı. Biz de köpekleri oradan uzaklaştırdık, vaşakta direkten inip gitti."

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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