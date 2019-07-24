Telefon dolandırıcılarına emekli emniyet müdürü şoku

İzmir’de telefon dolandırıcıları, emekli emniyet müdürü Fikri Özsoy’u dolandırmak istedi. Özsoy’u terör örgütü PKK’ya yardım ettiği gerekçesiyle kandırmak isteyen dolandırıcılar baltayı taşa vururken, emekli emniyet müdürü bir şahsı kıskıvrak yakaladı.

Son yıllarda dolandırıcıların en fazla kullandığı yöntemlerin başında telefonla dolandırıcılık geliyor. FETÖ/PKK gibi terör örgütlerine hesaplarından para aktarıldığı yalanıyla vatandaşları mağdur eden dolandırıcılar, İzmir’de de bu numarayı emekli emniyet müdürü Fikri Özsoy (66) üzerinde denemek istedi. Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, Özsoy’un hesabından PKK ve FETÖ terör örgütlerine para aktarıldığını, Konak’ta bulunan bir kuyumcu soygunuyla da Özsoy’un bağlantılı olduğu yalanıyla emekli emniyet müdüründen para koparmaya çalıştı. Yaklaşık üç saat süren telefon trafiğinin ardından Özsoy, evine para almak için gelen ve kendisini polis olarak tanıtan şahsı kıskıvrak yakaladı.

“Evde silah var mı?”

Kendisini komiser olarak tanıtan bir şahsın sürekli kendisine bilgi almak için sorular sorduğunu belirten Özsoy, “Evde yalnızken kendini komiser olarak tanıtan bir şahıs beni aradı. Tüm bilgilerimi bana söyledikten sonra hesaplarımdan PKK terör örgütüne para aktarıldığını ve Diyarbakır’da bu parayı çekip örgüte götürecek olan kişinin üzerinden de benim kimliğimin çıktığını söyledi. Hesabımdan 49 bin lira çekilmek istediğini belirterek banka hesaplarımda ne kadar para olup olmadığını sordular. Ben de olayı anladığım için bankalarda param olduğunu söyledim. Bunun dışında evde silahım olup olmadığını sordular. Ben de silahla işim olmaz cevabını verdim” ifadelerini kullandı.