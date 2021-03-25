Telefon dolandırıcılığı jandarma önledi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kendisinin ’Başkomiser’ olduğunu beyan ederek, banka hesabının ele geçirildiğini söyleyen şahsın yapacağı dolandırıcılık jandarma tarafından önlendi.

Alınan bilgilere göre; Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Kandilli Köyü’nde ikamet eden R.T. isimli şahsın ev telefonunu bilinmeyen bir numaradan arayan ve kendisinin ’Başkomiser’ olduğunu beyan ederek, "banka hesabının ele geçirildiğini" söyleyerek, tüm kimlik ve iletişim bilgilerini aldı. R.T. isimli şahsın ihbarı üzerine jandarma ekipleri Kandilli Köyü’ne giderek şahısla yapılan görüşme neticesinde kullanmış olduğu bankanın müşteri hizmetleri arattırılarak tüm online işlemlere karşı hesabı kapattırıldı ve herhangi bir para aktarımı engellendi.

Öte yandan söz konusu dolandırıcılık girişimi ile ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimatlar doğrultusunda tahkikata başlatıldı.

