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Telefon dolandırıcısı, parayı çekmek için geldiği bankada yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2020 15:59 | Son Güncelleme

Kocaeli’de, telefonla aradığı E.Ö.’ye kendisini polis olarak tanıtıp, isminin FETÖ soruşturmasına karıştığı yalanıyla 165 bin TL dolandıran D.G., hesabına yatan parayı çekmek için geldiği bankada yakalandı.

Telefon dolandırıcısı, parayı çekmek için geldiği bankada yakalandı

Başiskele ilçesinde, E.Ö. isimli kişiyi ev telefonundan arayıp, kendisini polis olarak tanıtan kişi, isminin FETÖ soruşturmalarına karıştığını ve isminin temize çıkarılması için verilen banka hesabına para yatırması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine E.Ö., 165 bin TL’lik birikimini D.G.’nin verdiği banka hesabına yatırdı. Durumdan şüphelenen E.Ö., polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis, D.G.’nin hesabına bloke koydurdu. Bankaya parayı çekmeye gelen D.G. polisler tarafından yakalandı.
D.G., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

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