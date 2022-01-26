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Telefoncuya silahlı soygun için girdiler, kimse umursamayınca kaçtılar

26.01.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir cep telefonu satışı yapan dükkana gerçekleştirilen silahlı soygun girişimi güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Kar maskeli iki kişinin silahlı soygun yapmak üzere girdiği dükkanda yaşanan ilginç görüntüler dikkat çekti. Olay sonrası eve yapılan baskında zanlılardan biri tutuklandı. Zanlı ifadesinde "Dizüstü bilgisayarı almak istedik. Beceremeyince de kaçtık" dedi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi’nde 28 Aralık 2021 tarihinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kar maskeli iki kişi, Abdülkadir el-Faris’in (26) cep telefonu dükkanına geldi. Şüphelilerden biri belinden çıkardığı tabancayla el-Faris’i tehdit edip, tezgahta duran dizüstü bilgisayarı almaya çalıştı. Bunun üzerine el-Faris, şüphelinin bilgisayarı almasına engel olmak isteyince arbede çıktı. Daha sonra eli silahlı şüpheli, iş yeri içerisine rastgele ateş açıp olay yerinden kaçtı. Bu anlar iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

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EVE YAPILAN BASKINDA YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve kaçış güzergahındaki güvenli kameralarını incelemeye alan ekipler şüphelilerin, bir süre sonra maskelerini çıkarmasıyla ‘kasten yaralama’ suçundan kaydı olan Sedat C. (20) ile arkadaşı Bayram A. (18) olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen şüphelilerden Sedat C. evine yapılan baskında yakalanırken, Bayram A.’nın ise izine rastlanılmadı.

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"BECEREMEYİNCE KAÇTIK"

Emniyete götürülen Sedat C. ifadesinde, “Arkadaşımdan tabanca aldım ve Bayram ile birlikte cep telefonu dükkanına gittik. Dizüstü bilgisayarı almak istedik. Beceremeyince de kaçtık” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sedat C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Firari şüpheli Bayram A.’yı ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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