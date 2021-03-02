HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Telefonda yakınlarına, 'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Telefonda yakınlarına, 'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

02.03.2021 16:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Telefonda yakınlarına, 'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Antalya'da bisikletle dolaşırken aniden rahatsızlanıp telefonla bir yakınını arayan Hakan Paksoy (42), "Çok kötüyüm, gelin beni alın" dedi. Paksoy, dinlenmek için oturduğu bankta yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alıp, gelen anne Gülseren Paksoy, "Hakanım seni son bir kez göreydim. Beni bırakıp, gittin" diye gözyaşı döktü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı'ndaki Şehitler Parkı'nda meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıkan Hakan Paksoy, gezmek için bisikletiyle evden çıktı. Gezi sırasında Paksoy, aniden rahatsızlanınca bir yakınını arayıp, "Çok kötüyüm, gelin beni alın" dedi. Ardından banka oturan Paksoy, yaşamanı yitirdi.

Telefon görüşmesinin ardından parka gelen yakınları, Hakan Paksoy'un hareketsiz yattığını fark edince 112 Aci Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yapılan incelemede Paksoy'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Oğlunun ölüm haberini alıp gelen Gülseren Paksoy, sinir krizi geçirdi. Bankta yatan oğlunun cenazesine bakan Paksoy, "Hakanım, seni son bir kez göreydim. Bırakıp gittin beni" diye gözyaşı döktü.

Paksoy'un cenazesi, ölüm nedenin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. (DHA)

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüse yakalanmıştı! Ünlü isimden kötü haber Koronavirüse yakalanmıştı! Ünlü isimden kötü haber
'Çok yüksek riskli' grubundaki Trabzon’da korkutan görüntü'Çok yüksek riskli' grubundaki Trabzon’da korkutan görüntü
Nasr suresinin fazileti nedir?Nasr suresinin fazileti nedir?
Anahtar Kelimeler:
antalya

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı

Çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı

DSÖ: 2021’de koronavirüs bitmeyecek

DSÖ: 2021’de koronavirüs bitmeyecek

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Memet Ali Alabora ekranlara döndü! Yeni imajı sevenlerini şaşırttı

Memet Ali Alabora ekranlara döndü! Yeni imajı sevenlerini şaşırttı

Risk haritasında Uşak ve Adıyaman dikkat çekti!

Risk haritasında Uşak ve Adıyaman dikkat çekti!

Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: Utanç duyuyorum

Eski Japonya Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: Utanç duyuyorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

36 milyon dolarlık vurgun! Çin'e Bakır yerine kaldırım taşı göndermişler

Kaldırım taşıyla 36 milyon dolarlık vurgun

Kazadan sonra hasara bakmak için aracından inen sürücü TIR'ın altında kaldı

Hasara bakmak için aracından indi, hayatını kaybetti

"Maden işi erkek işi" algısını yıkarak başına geçtiği şirkette 84 milyon lira ciro yaptı

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

İstanbul'da mesai saatleri düzenlemesi! Vali Yerlikaya duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mesai saati açıklaması

Öğrencilere istismar davasında 82,5 yıl ceza alan sanık yeniden hakim karşısında

Öğrencilere istismar davasında 82,5 yıl ceza alan sanık yeniden hakim karşısında

İstanbul'da su borusu patladı, yol göle döndü

Bu görüntü İstanbul'dan! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.