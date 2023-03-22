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Telefonuna gelen mesajla şaşkınlığa uğradı! Başta şaka sandı, e-devletten kontrol etti... Ne yapacağını bilemiyor

22.03.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İznik ilçesinde çiftçilik yapan Ali Kılınç, evinin önünde duran 47 yıllık traktörü için telefonuna gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre Kılınç, hiç gitmediği İstanbul-İzmir otobanından 'ihlalli geçiş' yaptığı uyarısı mesajı aldı. Atılan mesajın öncelikle şaka olduğunu düşünen Kılınç, e-devlet uygulamasından durumu kontrol etti. 1976 model 47 yıllık traktörünün en fazla 10 kilometre gidebileceğini belirten Kılınç, konuyla ilgili ne yapacağını bilemediğini söyledi.

Telefonuna gelen mesajla şaşkınlığa uğradı! Başta şaka sandı, e-devletten kontrol etti... Ne yapacağını bilemiyor

Bursa'nın İznik ilçesinde çiftçilik yapan 65 yaşındaki Ali Kılınç, iddiaya göre geçtiğimiz günlerde telefonuna gelen "16 H... aracınız ile 11.03.2023 23.26 İstanbul İzmir Otoyolu 21 - Köprü gişesinden ihlalli (ödemesiz) geçilmiştir. 15 gün içinde ödeme yapılmazsa bir katı, 45 gün sonra ise 4 katı ceza eklenecektir" mesajıyla şok yaşadı.

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BAŞTA ŞAKA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ

Atılan mesajın öncelikle şaka olduğunu düşünen Kılınç, e-devlet uygulamasından durumu kontrol etti.

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"EN FAZLA 10 KİLOMETRE GİDEBİLİR"

1976 model 47 yıllık traktörünün en fazla 10 kilometre gidebileceğini belirten Kılınç, konuyla ilgili ne yapacağını bilemediğini söyledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Bursa İznik traktör

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