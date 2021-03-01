Telegram WhatsApp kullanıcılarına göz dikti

Bilindiği gibi WhatsApp gizlilik sözleşmesi ile beraber bir nevi kullanıcılarının uygulama üzerindeki bazı verilerine ulaşabilme ve paylaşabilme gibi haklara sahip oluyor. Bunun neticesinde özellikle sosyal medyada kullanıcılardan büyük tepki gelmişti. Tepkiler ile birlikte her ne kadar firma kararını ertelese de geri çekmeyeceğini açıkladı.

Bunun neticesinde bazı kullanıcılar uygulamayı tamamen silerek farklı uygulamaları kullanmaya başladı. Bu uygulamalardan en önemlisi de kuşkusuz Telegram. Telegram bu fırsatı kaçırmamak için uygulama üzerinde geliştirmelerine hız verdi. En önemli güncellemesi WhatsApp geçmişini Telegram’a aktarma özelliği oldu. Tabi güncellemeleri sadece bununla sınırlı kalmadı ve kalmayacak gibi gözüküyor. Son olarak gelen güncelleme ile beraber artık kullanıcılarına yeni bir seçenek sunuyor.

TELEGRAM OTOMATİK SİLME ÖZELLİĞİ KAZANDI

Bu seçenek artık kullanıcıların gönderdiği iletilerin isterse otomatik silinmesini sağlayacak. Telegram’ın mesajları otomatik silme özelliği, adından da anlaşılacağı üzere mesajların belirli bir zaman sonra otomatik olarak silinmesine dayanıyor. Telegram’ın kendi kanalından yaptığı açıklamaya göre, mesajlar gönderildikten 24 saat veya 7 gün sonra herkesten otomatik olarak silinecek şekilde ayarlanabilecek. Telegram gruplarında ve kanallarında ise bu özellik sadece yöneticiler tarafından kontrol edilebiliyor olacak. Bu atılım firmanın WhatsApp karşısında attığım adımlardan sadece bir tanesi. Öyle ki firmanın kısa bir süre içinde daha komplike bir güncelleme yapma aşamasında olduğu söyleniyor.

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