Televizyoncu muhtar sorunları stüdyoda çözüyor

MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Manisa'da 20 yıldır muhtarlık yapan Salim Çetin, program yaptığı yerel bir televizyona meslektaşlarını konuk ediyor ve vatandaşların sorunlarını yetkililere ulaştırıyor.
Turgutlu ilçesinde bağlı Osmancık Mahallesi'ne 1999 yılında muhtar seçilen 45 yaşındaki Çetin, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor.
Muhtarlığında 20. yılını doldurmaya hazırlanan Çetin, mahalle sakinlerinin sorunlarını dile getirmek amacıyla bir yıl önce Manisa'da uydudan yayın yapan yerel televizyon kanalında "Mahallenin Sesi" adlı programını hazırlayıp sunuyor.
Haftada bir yayınlanan programda kentin mahallelerinin muhtarlarını stüdyoda ağırlayan Çetin, onların sorunlarının yetkililere ulaşmasını amaçlıyor.
Salim Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halkın sorunlarını anlatan bir televizyon programının kendilerine önemli bir çözüm olabileceğini düşündüğünü ifade etti.
Manisa'daki bin 88 mahalleye ulaşmaya çalıştığını anlatan Çetin, şunları belirtti:
"Sorunlarımızı anlatmak ayrıca köylerimizin, mahallelerimizin derdini duyurmak amacıyla yerel televizyonda program yapmaya karar verdim. Problemlere çare olalım, dertlerini anlatalım istedik. Müthiş tepkiler aldık, destek gördük. Televizyon programcılığında bir yılı geride bıraktım, stüdyo ve kameralara alıştım. Sorunları stüdyoda çözüyoruz diyebilirim. Şimdiye kadar özellikle yol ve su gibi birçok problemin çözümüne vesile olduk. Kamera önünde eskisi gibi heyecanlanmıyorum. Program başladıktan sonra belediyeler de bizi takip etmeye ve izlemeye başladı."
Çetin, Manisa dışında izleyicisinin de bulunduğunu onlardan da destek mesajları aldıklarını dile getirdi.
Programın içeriğini konuk aldığı muhtarlarla belirlediğini aktaran Çetin, "Sadece sorunları anlatmıyoruz. Bazen insanlara nostalji yaşatıyoruz. Adet ve göreneklerimizi kültürümüzü de tanıtıyoruz." diye konuştu.
Çetin'in programına konuk olan İzmir'in Bayındır ilçesi Kızıloba Mahallesi Muhtarı Mehmet Gelir de hayatında ilk kez televizyon stüdyosuna girdiğini belirtti.
Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de yoğun mesaisine rağmen programı takip etmeye çalıştığını vurguladı.
Muhtarlarla sürekli iletişim halinde olmaya çalıştıklarını ifade eden Şirin, "Sorunlarını dinliyoruz, taleplerini bize rahatlıkla ulaştırabiliyorlar. Muhtarlarımız bazı noktalarda bizimle paylaşamadıkları konuları televizyonda anlatabiliyorlar. Programı izleyen arkadaşlarımız da bize bunu aktarıyor ve hemen konuyla ilgileniyoruz." diye konuştu.
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