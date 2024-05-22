HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz: Haberin internet ortamında kullanımı için izin zorunluluğu getirilmeli!

Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz: Haberin internet ortamında kullanımı için izin zorunluluğu getirilmeli!

22.05.2024 14:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dijital Mecralar Komisyonu, Dijital Telif Yasası için toplandı. Tarihi toplantıda sunum yapan Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Türkiye’deki mevcut telif hakları mevzuatından bahsetti ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda (FSEK) AB Direktifine uygun olarak yapılabilecek değişikliklere yönelik maddeler paylaştı.

Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz: Haberin internet ortamında kullanımı için izin zorunluluğu getirilmeli!

Dijital Telif Yasası kapsamında toplanan Dijital Mecralar Komisyonu'nda sunum yapan Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Türkiye'deki mevcut telif hakları mevzuatından bahsetti. AB Direktifine uygun olarak yapılacak değişiklikler hakkında da bilgi verdi:

TELİF HAKLARI MEVZUAT DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ:

-Basın yayıncının finansal ve organizasyonel yatırımlarının korunması amacıyla Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda (FSEK) AB Direktifine uygun olarak yapılacak değişiklikle;

--Hangi mecrada (basılı ya da online) yayınlanmış olursa olsun haberlerin veya diğer içeriğin internet ortamında kullanılabilmesi için basın yayıncıların (Anadolu Ajansı, Hürriyet, Takvim, Misvak (mizah), Elle (magazin) vb.) izin alınması zorunluluğunun getirilmesi,

--Bilimsel akademik süreli yayınların ve blogların kapsam dışında bırakılması,

--Ticari niteliği bulunmayan kullanımların (kişisel sosyal medya paylaşımları vb.) çok kısa alıntıların ve link verilmesinden ibaret (hiberlink) kullanımların serbest olması,

--Basın yayınlarına tanınan hakkın 2 yıl süreyle sınırlı olması,

--Basın yayıncıların elde ettikleri gelirin uygun bir kısmını içeriği oluşturan eser sahipleriyle paylaşması,

--Gazete içeriğinin (haberlerin) serbestçe kullanılmasına imkan tanıyan düzenlemenin gözden geçirilmesi

--İhlal yapanlara karşı hukuk davası açma haklarının tanınması (tazminat, erişimin engellenmesi tedbiri)

-Diğer ülke uygulamaları gözetilerek konunun Rekabet Kurulu çerçevesinde de değerlendirilmesi gerekliliği.

TÜRKİYE'DE TELİF HAKLARI MEVZUATI

-FSEK; Gazete ve dergilerdeki makalelerin kaynak göstererek basın özeti olarak kullanılması serbesttir.
-5187 sayılı Basın Kanunu; kaynak gözetmeksizin basın içeriğinin kullanımını idari para cezasına bağlamıştır.

-Kanun'da eser sahipleri, sanatçılar, film ve müzik yapımcıları, Radyo-TV kuruluşları ve veri tabanı yapımcılarına telif koruması kapsamında belirli haklar tanınmıştır.

-Kanun'da basın yayınlarına özel haklar tanınmamıştır.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücretin altında olmasının tek sebebiAsgari ücretin altında olmasının tek sebebi
İlginç görüntüler Konya'dan! Görüntüler sonrası harekete geçildiİlginç görüntüler Konya'dan! Görüntüler sonrası harekete geçildi
Sokakta yürürken altın dolu poşet buldu! Kuyumcuya götürünce...Sokakta yürürken altın dolu poşet buldu! Kuyumcuya götürünce...
Anahtar Kelimeler:
telif
En Çok Okunan Haberler
Emekliye 8 bin lira bayram ikramiyesi!

Emekliye 8 bin lira bayram ikramiyesi!

İlginç görüntüler Konya'dan! Görüntüler sonrası harekete geçildi

İlginç görüntüler Konya'dan! Görüntüler sonrası harekete geçildi

Sokakta yürürken altın dolu poşet buldu! Kuyumcuya götürünce...

Sokakta yürürken altın dolu poşet buldu! Kuyumcuya götürünce...

500 liraya yaklaştı, talepte gram azalma yok!

500 liraya yaklaştı, talepte gram azalma yok!

Türkiye Sıla'yı konuşuyor: 12.8 milyonluk bursla Harvard'ı kazandı

Türkiye Sıla'yı konuşuyor: 12.8 milyonluk bursla Harvard'ı kazandı

Özgür Özel'e çok ağır ifadeler! MHP'liler ateş püskürdü

Özgür Özel'e çok ağır ifadeler! MHP'liler ateş püskürdü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.