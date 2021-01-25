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TEM Avcılar Gişeleri’nde sıkışmalı trafik kazası

25.01.2021 09:26 | Son Güncelleme:
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TEM Otoyolu Avcılar Gişeler mevki’inde iddiaya göre gişelerde kaygan zemin nedeniyle duramayan TIR, bir midibüse arkadan çarptı.

TEM Otoyolu Avcılar Gişeler mevki’inde iddiaya göre gişelerde kaygan zemin nedeniyle duramayan TIR, bir midibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile beton bloklara da vuran TIR sürücüsü sıkıştığı aracın kabininden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Haramidere istikametinde kilitlenen trafik drone ile havadan da görüntülendi.

Kaza, sabah 08.10 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar Gişeler mevkii Haramidere istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 HH 9290 plakalı TIR gişeler mevkiinde gelindiğinde yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde duramayarak bir 34 LDZ 115 plakalı Midibüse vurduktan sonra beton bloklara çarptı. Çarpmanın etkisi ile TIR sürücüsü kabinde sıkıştı. Sürücüye ilk müdahalenin ardından sağlık, polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Kaza sonrası trafik durmak noktasına geldi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla araç içinde sıkışan sürücü ayağında kırık olma şüphesiyle çevrede bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası araçlar vinç yardımıyla yol kenarına çekilirken durma noktasına gelen trafik drone ile havadan da görüntülendi.

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