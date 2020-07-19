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TEM’de feci kaza! 5 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2020 17:26 | Son Güncelleme

Düzce TEM Otoyolu Ankara istikametinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak taklalar attı. Kazada 5 kişi yaralandı.

TEM’de feci kaza! 5 kişi yaralandı

Kaza, TEM Otoyolu Düzce kesiminde meydana geldi.

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Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Ankara istikametine seyir eden Murat A. idaresindeki otomobil, Düzce mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobil bariyerlere çarparak dururken, araçtaki 5 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Murat A., Hayriye A., Burak A., Esma Ç. ve Zehram İrem Ç., ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Emniyet ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İHA

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