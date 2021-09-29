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  4. TEM'de korkutan anlar! İtfaiye kurtardı: 2 yaralı

TEM'de korkutan anlar! İtfaiye kurtardı: 2 yaralı

29.09.2021 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultanbeyli TEM Otoyolu Ankara istikametinde kaza meydana geldi. Islak zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu.

TEM'de korkutan anlar! İtfaiye kurtardı: 2 yaralı

Kazada otomobilin içinde sıkışan bir yolcuyu itfaiye ekipleri ağacı keserek çıkardı.
Kaza, saat 04.30 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu Ankara İstikametinde meydana geldi. İddiaya göre, İhsan Yakar’ın kullandığı otomobil, ıslak zeminden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İhsan Yanar ile yanında bulunan Semiha Yanar yaralandı

1 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Sürücü kazayı hafif sıyrıklar ile atlatırken yanında bulunan Semiha Yanar ağaçlık alana uçan otomobilin içinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin ağacı keserek otomobilin içinden çıkardığı yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sultanbeyli
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