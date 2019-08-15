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TEM'de yolcu otobüsü alev alev yandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 08:57 | Son Güncelleme

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan 50 yolcunun bulunduğu otobüs alev alev yandı. Yolcuların hızla otobüsten inmesiyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Olay, saat 05.45 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Cankurtaran mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum’dan İstanbul’a seyir halinde olan Sabri Çolak idaresindeki 34 FA 7999 plakalı otobüste, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların otobüsün içine girmesi üzerine sürücü Çolak aracı emniyet şeridinde durdurdu. Otobüste bulunan 50 yolcunun panik halinde araçtan inmesinin ardından otobüs alev alev yandı.

YARIM SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine Ankara ve Gerede itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alev alev yanan otobüs yarım saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Yanan otobüste bulunan yolcular, firmaya ait başka bir otobüse bindirilerek İstanbul’a götürüldü.

'OLAYIN OLACAĞI BELLİYDİ'

Otobüste bulunan üniversite öğrencisi Mustafa Siviş, “Mola için durduğumuz tesisten çıkıldı ve olayın olacağı belliydi. Araçtan duman filan geliyordu. Şoförler kendi aralarında bir şeyler yapmaya çalıştılar fakat işe yaramadı. Ondan sonra duman bastırdı otobüsün içerisini. İndiler aşağıya ve otobüsü tahliye etmeye başladılar. Kimsenin canına bir şey gelmedi” dedi.

'BARİZ İHMAL VAR'

Otobüsün tesise girmeden önce de hararet yaptığını iddia eden Siviş, “Olayda bariz bir ihmal var. Yolcular inerken otobüs alev almıştı. 5 dakika sonra patlamalar başladı. Otobüs doluydu” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
TEM otobüs yangını

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