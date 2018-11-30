HABER

TEM'de zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2018 15:05 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Metris mevkiinde 7 araç birbirine girdi. Araçlardan biri diğer aracın üzerinde adeta şaha kalktı. Kaza sonrası TEM'de trafik durma noktasına geldi.

TEM'de zincirleme kaza! 7 araç birbirine girdi

TEM Otoyolu Metris cezaevi mevki'inde Edirne istikametinde bir aracın ani firen yapması sonucu 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle araçlar adeta birbirinin üstüne çıktı. Kazada bir market zincirine ait aracın sürücüsü başından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevrede bulunan bir hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olası bir olumsuzluğu önlendi. Kazaya karışan araçlarda herhangi bir sıkışma olayına karşı tedbir amaçlı itfaiye ekipleri olay yerinde hazır bekletildi. Kazadan dolayı TEM Otoyolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışı yan yoldan sağlanırken ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. (İHA)

Güzellik kraliçesine çıplak poz şoku! Diskalifiye edildiGüzellik kraliçesine çıplak poz şoku! Diskalifiye edildi
Avcılar’da dehşet! Öğretmene kızıp, okulu bastılarAvcılar’da dehşet! Öğretmene kızıp, okulu bastılar
Yakalanan dilencinin 2 daire, 4 dükkanı varmışYakalanan dilencinin 2 daire, 4 dükkanı varmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TEM Kaza istanbul

En Çok Okunan Haberler

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Merve Taşkın 'Artık bakire değilim, merakımdan yaptım'

Selahattin Demirtaş hakkında yeni gelişme! Adalet Bakanlığı harekete geçti

Selahattin Demirtaş hakkında yeni gelişme! Adalet Bakanlığı harekete geçti

Lütfü Savaş: Suriyeliler gitmezse ekonomik dengeler bozulur! Suriyelilerin kalıcı olmasını istemiyorum

Lütfü Savaş: Suriyeliler gitmezse ekonomik dengeler bozulur! Suriyelilerin kalıcı olmasını istemiyorum

Biri 16, diğeri 17 yaşında! Yaşananlar 'pes' dedirtti

Biri 16, diğeri 17 yaşında! Yaşananlar 'pes' dedirtti

İşsizlik maaş ve ÖTV ile ilgili önemli değişiklik! AK Parti Meclis'e sundu

İşsizlik maaş ve ÖTV ile ilgili önemli değişiklik! AK Parti Meclis'e sundu

Polislere fuhuş yaptıran kadın polis yakalandı!

Polislere fuhuş yaptıran kadın polis yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkeme Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini reddetti

Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

Korkunç olay! Fabrikadaki köpek kulağını parçaladı

Dehşeti yaşadı! Paramparça oldu

Avcılar’da dehşet! Öğretmene kızıp, okulu bastılar

Avcılar’da dehşet! Öğretmene kızıp, okulu bastılar

Erdoğan ve Nihat Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog! Doğruladı

Erdoğan ve Nihat Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog!

Ergenekon davasında savcı mütalaasını açıkladı

Ergenekon davasında savcı mütalaasını açıkladı

100 konut, 50 iş yeri, 60 araç... Bodrum'da bilanço ağır!

100 konut, 50 iş yeri, 60 araç... Bodrum'da bilanço ağır!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.