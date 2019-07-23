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TEM'de zincirleme trafik kazası! Trafik durma noktasına geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 16:24 | Son Güncelleme

Bağcılar Otoyolu İstoç Mevkii Edirne İstikameti'nde hafriyat kamyonunun da bulunduğu 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken trafik durma noktasına geldi.

TEM Otoyolu İstoç Mevkii Edirne İstikameti'nde hafriyat kamyonunun da bulunduğu 7 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

KAMYON ŞOFÖRÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kazaya hafriyat kamyonunun şoförünün neden olduğu belirtilirken, şoförün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

2 ŞERİT TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne İstikameti'nde 2 şerit trafiğe kapanırken bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: DHA

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TEM Kaza

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