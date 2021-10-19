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TEM Otoyolu'nu kilitleyen kaza: 4 yaralı

19.10.2021 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç, kamyonete arkadan çarptı. Eyüpsultan TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada, kamyonet, çarpmanın etkisiyle devrildi. Hafif ticari araç ise savrularak bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM Otoyolu'nu kilitleyen kaza: 4 yaralı

Kaza, Eyüpsultan, TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 04.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre hafif ticari aracı kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, Alibeyköy ayrımına geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç aynı yönde önünde giden kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrilirken, hafif ticari araç ise savrularak bariyerlere çarparak durdu.

OYLDAN GEÇENLER EKİPLERE HABER VERDİ

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan ve isimleri öğrenilemeyen 4 kişiye ilk müdahaleyi yaparak ambulanslar ile hastanelere kaldırdı.

ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

İtfaiye ekipleri de bir süre kaza yapan araçlarda inceleme yaptı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu tek şeritten verdi.

KAMYONET VİNÇ YARDIMIYLA KALDIRILABİLDİ

Devrilen kamyonet vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza sonrası kamyonet ve hafif ticari araç çekiciler yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri tüm şeritleri araç geçişine açtı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul
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