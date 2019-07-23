HABER

TEM otoyolunda feci kaza: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 07:16 | Son Güncelleme

İstanbul’un Tuzla ilçesi TEM otoyolu İstanbul il sınırının başlangıç noktasından 30 metre ileride meydana gelen kazada bir vatandaş feci bir şekilde yaşamını yitirdi.

TEM otoyolunda feci kaza: 1 ölü

Olay yeri inceleme ekipleri cansız bedenin parçalarını yoldan topladı

İstanbul il sınırının başlangıç noktasından 30 metre ileride saat 02.45’de meydana gelen kazada TEM otoyolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen bir erkek vatandaşa 64 AZ 937 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalara ayrılan vatandaşın bedenini olay yerine gelen polis ekipleri muhafaza ederken olay yeri inceleme ekipleri parçaları tek tek topladı. Feci bir şekilde yaşamını yitiren vatandaşın üzerinden kimlik çıkmadı. Tuzla Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cansız bedenin kimliği parmak izinden tespit edilecek. TIR’ın sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Bölgede ikinci bir kazayı engellemek için trafik polisleri geniş güvenlik alırken trafik bir süre çift şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Cansız bedenin parçalarının toplanmasının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte trafik tekrardan normale döndü.


PARTNERRenklerin aşk hayatınız üzerindeki etkileriRenklerin aşk hayatınız üzerindeki etkileri
TEM Otoyolu'nda yolun karşına geçmek isterken TIR'ın altında kaldıTEM Otoyolu'nda yolun karşına geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
İstanbul'da şafak operasyonu!İstanbul'da şafak operasyonu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul TEM

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan çok konuşulacak açıklama: Savaşı bir haftada bitirebilirdim ama...

Trump'tan çok konuşulacak açıklama: Savaşı bir haftada bitirebilirdim ama...

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile dudak dudağa fotoğrafını yayınladı

Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile dudak dudağa fotoğrafını yayınladı

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

Ceylanpınar'a roket düştü! Yaralılar var

Ceylanpınar'a roket düştü! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meclis'in tatil kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Meclis'in tatil kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

İstanbul'da şafak operasyonu! Helikopter ile destek verdiler!

İstanbul'da şafak operasyonu!

Sarıyer'de feci kaza! Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı!

Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı!

HSK Genel Kurul Kararı Resmi Gazete'de

HSK Genel Kurul Kararı Resmi Gazete'de

Gri kategoride aranan terörist teslim oldu

Gri kategoride aranan terörist teslim oldu

Kırıkkale'de feci kaza! TIR'ın altına ok gibi saplandı: Yaralılar var!

TIR'ın altına ok gibi saplandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.