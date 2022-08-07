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TEM otoyolunda tır devrildi! Yol trafiğe kapatıldı...

07.08.2022 01:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında meydana gelen trafik kazasında devrilen tır sebebi ile İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ekiplerinin 2 saatlik yoğun çalışması sonrasında otoyol 2 şeritli trafiğe açıldı.

TEM otoyolunda tır devrildi! Yol trafiğe kapatıldı...

Kaza TEM otoyolu Gümüşova rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan aldığı plastikleri Kosova’ya götüren Miftari Albian (27) idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile devrildi. Devrilen tır sebebi ile TEM otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

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İstanbul istikametine gidecek olan sürücüler ise Gölyaka gişelerden çıkarılarak D-100’e yönlendirildi. Kazada tır sürücüsü hafif yaralanırken, polis ekiplerinin 2 saatlik yoğun çalışması sonrasında otoyol 2 şeritli trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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