HABER

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 09:16 | Son Güncelleme

Sakarya TEM otoyolu Akyazı ilçesi mevkinde meydana gelen ve 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Kaza, TEM otoyolu Akyazı gişeler civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

6 YARALI

Meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından çevre hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı.

Kaza sonrası araçlar kullanılmaz hale gelirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlarÇeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar
Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtıAdana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı
Tescilli Sinop nokuluna bayram öncesi yoğun ilgiTescilli Sinop nokuluna bayram öncesi yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TEM zincirleme kaza trafik sakarya

En Çok Okunan Haberler

Dantelli plaj kıyafetiyle olay oldu

Dantelli plaj kıyafetiyle olay oldu

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı

Çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen anne tutuklandı

ABD'den Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye açıklaması!

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

DEAŞ’lı terörist 'Ebu Cendel' Adana’da yakalandı

DEAŞ’lı terörist 'Ebu Cendel' Adana’da yakalandı

İstanbul yol durumu! Trafik yoğunluğu yüzde 8'e kadar düştü

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 8'e kadar düştü

Son depremler! Kandilli Rasathenesi duyurdu: Akdeniz'de deprem

Akdeniz'de korkutan deprem!

Günlük burç yorumları 10 Ağustos Cumartesi - Ay, Yay burcunda ilerliyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Kapadokya'da biçerdöver kaya oluşumlarına çarptı

Bu sabah Kapadokya'da yaşandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.