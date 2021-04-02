HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TEM’de 8 kilo 300 gram esrarla yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklandı

TEM’de 8 kilo 300 gram esrarla yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklandı

02.04.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 300 gram esrarla yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

TEM’de 8 kilo 300 gram esrarla yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklandı

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 8 kilo 300 gram esrarla yakalanan 2 kişiden 1’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen otomobili TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.
Durdurulan araçta yapılan aramada 11 parça halinde toplam 8 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan Süleyman E. (48) ve Metin A. (22) gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Süleyman E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Metin A. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelirTürkiye için alarm zilleri çalıyor: Yoğun bakımlar dolarsa tam kapanma gelir
Görüntüler dehşete düşürdü! İnfial yaratan olayda yeni gelişmeGörüntüler dehşete düşürdü! İnfial yaratan olayda yeni gelişme
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

Sokağa çıkma yasağı ne kadar? Sokağa çıkana ne kadar ceza veriliyor?

Sokağa çıkana ne kadar ceza veriliyor?

Hangi illerde sokağa çıkmak yasak? Bakanlıktan genelge

Hangi illerde sokağa çıkmak yasak? Bakanlıktan genelge

Kıbrıs Harekâtı ne zaman oldu? İşte Kıbrıs Harekâtının önemi...

Kıbrıs Barış Harekatı ne zaman yapıldı?

Boğazına bıçak dayayıp tehdit ederken çektiği video infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Görüntüler dehşete düşürdü! İnfial yaratan olayda yeni gelişme

65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkma saatleri | Yaşlılar saat kaça kadar dışarıda durabilir?

65 yaş üstü hafta sonu sokağa çıkma saatleri

Antalya'da otelde panik anları! Terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı

Yer: Antalya! Panik anları, terasa çıktılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.