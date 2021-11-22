TEM Otoyolu'nda 2 kişinin feci şekilde can verdiği kaza anı saniye saniye kamerada

TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde Edirne istikametinde Cumartesi günü öğlen saatlerinde bariyerleri aşarak karşı yöne geçen hafriyat kamyonu, biri cip olmak üzere 3 araca çarpmıştı. Korkunç kazada 2 kadın hayatını kaybetmiş, bir çocuk da yaralanmıştı.

İKİ KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ FECİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Feci kazaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Yolda seyir eden bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde otomobillerin karşı şeride giren hafriyat kamyonu ile feci şekilde çarpıştıkları, 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada otomobilin çarpışmanın etkisiyle bariyerlere savrulduğu görülüyor.

(İHA)

